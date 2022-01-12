«Нефтехимик» дома обыграл «Трактор»
«Нефтехимик» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.
У «Нефтехимика» отличились Эдуард Гиматов, Вячеслав Лещенко, Павел Порядин и Дэн Секстон. В составе «Трактора» шайбы забросили Андрей Стась и Лукаш Седлак.
«Нефтехимик» набрал 52 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. У «Трактора» 73 очка и первая позиция.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы: Гиматов — 3 (Купцов, Сидоров), 11:09 — 1:0. Стась — 7 (Пулккинен, Шолохов), 12:55 — 1:1. Лещенко — 12 (Галимов), 14:45 — 2:1. Седлак — 18 (Кулик, Шварев), 36:41 — 2:2. Порядин — 6, 57:46 — 3:2. Секстон — 7 (п.в., Лещенко), 58:51 — 4:2.
Вратари: Судницин — Вилл (58:10 — 58:51).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 26 (10+8+8) — 24 (8+11+5).
Судьи: Васильев, Одиньш.
12 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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|12:30
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Адмирал – Сибирь
|2 : 1
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|
Нефтехимик – Трактор
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