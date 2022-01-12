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Сегодня, 21:19

«Нефтехимик» дома обыграл «Трактор»

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Нефтехимик» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

У «Нефтехимика» отличились Эдуард Гиматов, Вячеслав Лещенко, Павел Порядин и Дэн Секстон. В составе «Трактора» шайбы забросили Андрей Стась и Лукаш Седлак.

«Нефтехимик» набрал 52 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. У «Трактора» 73 очка и первая позиция.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы: Гиматов — 3 (Купцов, Сидоров), 11:09 — 1:0. Стась — 7 (Пулккинен, Шолохов), 12:55 — 1:1. Лещенко — 12 (Галимов), 14:45 — 2:1. Седлак — 18 (Кулик, Шварев), 36:41 — 2:2. Порядин — 6, 57:46 — 3:2. Секстон — 7 (п.в., Лещенко), 58:51 — 4:2.

Вратари: Судницин — Вилл (58:10 — 58:51).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (10+8+8) — 24 (8+11+5).

Судьи: Васильев, Одиньш.

12 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

ХК Нефтехимик
ХК Трактор
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9 Торпедо 47 21 26 49
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5 Авангард 47 28 19 58
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