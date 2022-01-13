Матч «Йокерит» — «Автомобилист» не состоится 22 января

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс сообщил, что матч регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» отменен.

«Матч отменен, — приводит слова Гросса ТАСС. — Будет обсуждаться другая дата проведения встречи».

Напомним, что встреча «Автомобилиста» с «Йокеритом» должна была состояться 3 января. КХЛ перенесла игру на 22 января из-за вспышки коронавируса в екатеринбургском клубе.