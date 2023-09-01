Президент ИИХФ о ситуации с Федотовым: «Если так будет продолжаться, последуют санкции — ФХР, КХЛ и игроку»
Глава ИИХФ Люк Тардиф рассказал «СЭ» о возможных последствиях для Федерации хоккея России (ФХР), КХЛ, ЦСКА и вратаря Ивана Федотова после его игры в матче регулярного чемпионата против «Ак Барс» (2:5).
«Мы еще не определились с числом, когда будет рассмотрено дело Федотова. Санкции в адрес ЦСКА? Это решит дисциплинарная комиссия. Но если так будет продолжаться, санкции будут адресованы ФХР, а также КХЛ и игроку», — сказал Тардиф «СЭ».
1 сентября ИИФХ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь принял участие в матче открытия сезона против «Ак Барса».
До этого ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА до 1 января 2024 года, а ИИХФ дисквалифицировала голкипера на четыре месяца.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|0
|0
|0
|0
|2
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|3
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|10
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|3
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|4
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|9
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|11
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|12
|Лада
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|2 : 5
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