Билялетдинов: «ЦСКА и «Ак Барс» сыграли здорово, показали хороший хоккей»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА (5:2) в матче Кубка открытия.

«Я считаю, что очень хорошая игра получилась. Обе команды играли здорово, показали хороший хоккей. Он был эмоциональный, быстрый, удаления, большинство — все было. Первый матч сезона, думаю, зрители получили удовольствие. Войнов получил легкую травму, поэтому не играл в концовке. Что касается удалений, это, возможно, эмоции. Первая игра, желание было большое, отсюда были и удаления. Мы их в любом случае не оправдываем, но они были», — приводит слова Билялетдинова сайт КХЛ.

«Ак Барс» выиграл третий Кубок открытия и сравнялся по числу побед с московским «Динамо».