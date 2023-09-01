Билялетдинов: «ЦСКА и «Ак Барс» сыграли здорово, показали хороший хоккей»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА (5:2) в матче Кубка открытия.
«Я считаю, что очень хорошая игра получилась. Обе команды играли здорово, показали хороший хоккей. Он был эмоциональный, быстрый, удаления, большинство — все было. Первый матч сезона, думаю, зрители получили удовольствие. Войнов получил легкую травму, поэтому не играл в концовке. Что касается удалений, это, возможно, эмоции. Первая игра, желание было большое, отсюда были и удаления. Мы их в любом случае не оправдываем, но они были», — приводит слова Билялетдинова сайт КХЛ.
«Ак Барс» выиграл третий Кубок открытия и сравнялся по числу побед с московским «Динамо».
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|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|10
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|3
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|4
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|9
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|11
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|12
|Лада
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
|2.09
|14:00
|
Динамо – СКА
|- : -
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|2.09
|16:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|2.09
|17:00
|
Спартак – Куньлунь
|- : -
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|- : -
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -
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