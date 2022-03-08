«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

В составе победителей дубль сделал Александр Кадейкин, по одной шайбе забросили Даниил Алалыкин, Виктор Тихонов, Владислав Картаев и Петр Хохряков.

У хозяев отличились Михал Чайковски, Илья Морозов и Александр Шаров.

«Салават Юлаев» ведет в серии со счетом 3-1. Следующая встреча состоится 10 марта в Уфе.