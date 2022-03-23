Лямся: «С первых минут все пошло совершенно не так, как мы планировали»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (1:7).
— С первых минут все пошло совершенно не так, как мы планировали. Сложно вспомнить, когда подобный матч случался. Это хоккей, игра. И такое бывает. Мы все — одна команда. Мы выигрываем вместе, проигрываем вместе. Сегодня день, когда мы проиграли. Напомню, что перед серией с «Трактором» я говорил, что мы находимся в позиции андердога. Сегодня, я думаю, болельщики это увидели. У соперника много хороших игроков. Когда мы не выкладываемся и не можем показать стопроцентный результат в матче, то случаются такие игры. Ключевое из этого, что нужно понимать и помнить, что проиграл ты 1:7 или 0:1, это дает лишь одну победу сопернику. Для нас ситуация приемлемая, потому что счет в серии 2-2. Мы знаем, что можем обыграть соперника дома и в гостях.
— Что вы сказали команде после такого поражения?
— Короткая память. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Счет в серии — 2-2. Ситуация приемлемая.
— Нет ощущения, что этот состав истощал? Есть у команды внутренний резерв, чтобы усилиться?
— Матч сегодня не получился. Были не готовы в какой-то степени. Но я абсолютно уверен в своей команде. Мы все еще в игре. Мы показываем хороший хоккей, я верю в ребят. По составу — сложно сейчас сказать. У нас есть день, чтобы все взвесить и подумать.
— Что происходит с Александром Кадейкиным?
— Одним из ключевых моментов стал бросок Кадейкина, когда он не смог попасть в ворота. Это могло сильно повлиять на сегодняшнюю встречу. После чего «Трактор» забросил несколько шайб. Однако, время Кадейкина мы решили сократить. Каждый игрок по-разному реагирует на происходящее на льду, поэтому мы решили его поберечь.
— Почему «Салават» был ментально не готов к матчу, при этом ведя в серии?
— Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, сегодня мы бы так не сыграли.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2. Следующая игра пройдет в Челябинске 25 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|23.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 7
|23.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -