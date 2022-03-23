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Сегодня, 20:42

Лямся: «С первых минут все пошло совершенно не так, как мы планировали»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (1:7).

— С первых минут все пошло совершенно не так, как мы планировали. Сложно вспомнить, когда подобный матч случался. Это хоккей, игра. И такое бывает. Мы все — одна команда. Мы выигрываем вместе, проигрываем вместе. Сегодня день, когда мы проиграли. Напомню, что перед серией с «Трактором» я говорил, что мы находимся в позиции андердога. Сегодня, я думаю, болельщики это увидели. У соперника много хороших игроков. Когда мы не выкладываемся и не можем показать стопроцентный результат в матче, то случаются такие игры. Ключевое из этого, что нужно понимать и помнить, что проиграл ты 1:7 или 0:1, это дает лишь одну победу сопернику. Для нас ситуация приемлемая, потому что счет в серии 2-2. Мы знаем, что можем обыграть соперника дома и в гостях.

— Что вы сказали команде после такого поражения?

— Короткая память. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Счет в серии — 2-2. Ситуация приемлемая.

&laquo;Трактор&raquo; сравнивает счет в&nbsp;серии. Уфимский кошмар. «Трактор» наказал Панина за грубость и разбил «Салават» в гостях

— Нет ощущения, что этот состав истощал? Есть у команды внутренний резерв, чтобы усилиться?

— Матч сегодня не получился. Были не готовы в какой-то степени. Но я абсолютно уверен в своей команде. Мы все еще в игре. Мы показываем хороший хоккей, я верю в ребят. По составу — сложно сейчас сказать. У нас есть день, чтобы все взвесить и подумать.

— Что происходит с Александром Кадейкиным?

— Одним из ключевых моментов стал бросок Кадейкина, когда он не смог попасть в ворота. Это могло сильно повлиять на сегодняшнюю встречу. После чего «Трактор» забросил несколько шайб. Однако, время Кадейкина мы решили сократить. Каждый игрок по-разному реагирует на происходящее на льду, поэтому мы решили его поберечь.

— Почему «Салават» был ментально не готов к матчу, при этом ведя в серии?

— Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, сегодня мы бы так не сыграли.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2. Следующая игра пройдет в Челябинске 25 марта.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/42927--kubok-gagarina-21-22-salavat-yulaev-vs-traktor-match-4-press-konferentsiya/
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Томи Лямся
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
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10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
2 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
0 - 0
5. СКА - Спартак
0 - 0
2 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
0 - 0
1 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
3 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
2 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
6. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
2 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
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Сал. Юлаев – Трактор
 1 : 7
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