Лямся: «С первых минут все пошло совершенно не так, как мы планировали»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (1:7).

— С первых минут все пошло совершенно не так, как мы планировали. Сложно вспомнить, когда подобный матч случался. Это хоккей, игра. И такое бывает. Мы все — одна команда. Мы выигрываем вместе, проигрываем вместе. Сегодня день, когда мы проиграли. Напомню, что перед серией с «Трактором» я говорил, что мы находимся в позиции андердога. Сегодня, я думаю, болельщики это увидели. У соперника много хороших игроков. Когда мы не выкладываемся и не можем показать стопроцентный результат в матче, то случаются такие игры. Ключевое из этого, что нужно понимать и помнить, что проиграл ты 1:7 или 0:1, это дает лишь одну победу сопернику. Для нас ситуация приемлемая, потому что счет в серии 2-2. Мы знаем, что можем обыграть соперника дома и в гостях.

— Что вы сказали команде после такого поражения?

— Короткая память. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Счет в серии — 2-2. Ситуация приемлемая.

— Нет ощущения, что этот состав истощал? Есть у команды внутренний резерв, чтобы усилиться?

— Матч сегодня не получился. Были не готовы в какой-то степени. Но я абсолютно уверен в своей команде. Мы все еще в игре. Мы показываем хороший хоккей, я верю в ребят. По составу — сложно сейчас сказать. У нас есть день, чтобы все взвесить и подумать.

— Что происходит с Александром Кадейкиным?

— Одним из ключевых моментов стал бросок Кадейкина, когда он не смог попасть в ворота. Это могло сильно повлиять на сегодняшнюю встречу. После чего «Трактор» забросил несколько шайб. Однако, время Кадейкина мы решили сократить. Каждый игрок по-разному реагирует на происходящее на льду, поэтому мы решили его поберечь.

— Почему «Салават» был ментально не готов к матчу, при этом ведя в серии?

— Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, сегодня мы бы так не сыграли.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2. Следующая игра пройдет в Челябинске 25 марта.