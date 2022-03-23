Гатиятулин: «Действия Панина в эпизоде с Седлаком я не буду оценивать»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (7:1).

«У нас был день разобрать ошибки. Подготовились, указали, что нужно поправить. Ребята молодцы! С первых секунд выполняли игровое задание. В конце первого периода получили ненужные удаления, но, хорошо, что выстояли — это был один из ключевых моментов матча. Мы хорошо провели второй период, создавали моменты и их реализовали и довели игру до победы.

Действия Панина в эпизоде с Седлаком я не буду оценивать. То, что с нашей стороны было возможным сделать, мы сделали, а дальше пусть оценивает и разбирается Лига. Пока не могу сказать о состоянии Лукаша, им сейчас занимается медицинский персонал. Чуть позже будет какая-то информация», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятый матч противостояния состоится 25 марта в Челябинске.