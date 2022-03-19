Лямся: «Против «Трактора» очень сложно отыграться, совершить камбэк»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги второго матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (1:4).

— Снова непростой матч для нас. Ключевым стал эпизод, когда соперник дважды реализовал наши удаления. Против «Трактора» очень сложно отыграться, совершить камбэк. Но выделю и положительный момент: ребята старались действовать с шайбой, играли агрессивно в нападении. Это как раз то, чего нам не хватало. Теперь серия переезжает в Уфу при весьма неплохом счете, 1-1.

— Можно ли сказать, что Анвар Гатиятулин разгадал вашу тактику?

— Я не увидел какие-то тактические элементы. Два пропущенных гола в меньшинстве, один в пустые ворота...

— После двух периодов «Салават» нанес всего шесть бросков. В чем причины?

— Начнем с того, что «Трактор» — серьезный оппонент, который закончил регулярку на втором месте на Востоке. Мы во время плей-офф потеряли часть основы. Вы этого не видите, но разница есть.

— Что случилось с Антипиным?

— У него травма.