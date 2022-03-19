«Трактор» — «Салават Юлаев»: все голы второго матча серии

«Трактор» победил «Салават Юлаев» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев шайбы забросили Алексей Бывальцев, Виталий Кравцов, Лукаш Седлак и Никита Тертышный. У гостей отличился Динар Хафизуллин.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третья игра противостояния состоится в Уфе 21 марта.