Лямся оценил игру «Салавата Юлаева» в матче с «Сибирью» в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился мнением о победе над «Сибирью» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ (4:2).

«Сегодня была настоящая атмосфера плей-офф — она ощущалась: было очень много столкновений, быстрый хоккей. Все четыре звена полностью отдавались игре следуя нашему плану. Я считаю, что мы практически не дали сопернику шансов. Ребята играли с большим зеленым сердцем и заслужили эту победу!

Естественно, сегодня все в нашей команде испытывали печальные чувства, потому что ушли хорошие, сильные игроки, да и просто классные парни. Мы обсудили этот момент со всеми ребятами и все нормально это восприняли. Возьмем дополнительно в Новосибирск еще несколько игроков для расширения ростера», — приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Уфимцы повели в серии — 2-0. Следующий матч команд 6 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.