«Нефтехимик» подписал контракт с Лещенко

Форвард Вячеслав Лещенко подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на один сезон. Ранее хоккеист уже выступал за команду с 2021 по 2023 год.

В минувшем сезоне Лещенко провел за «Салават Юлаев» 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 14 (9+5) очков. В плей-офф форвард не выходил на лед.