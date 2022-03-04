Мартемьянов назвал причины поражения «Сибири» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался о поражении команды от «Салавата Юлаева» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:4).

«Хороший, боевой матч, — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ. — Никто не хотел проигрывать. Соперник реализовал свой быстрый момент — поймал нас на контратаке. Немножко беззубо сыграли в атаке. В таких матчах нужно больше работать на пятаке, больше бросать, но в какие-то моментах мы сыграли академично. Не все ребята были готовы к такому накалу, скажу честно.

Сейчас проведем работу над ошибками и будем готовиться к играм в Новосибирске. Бой дома дадим! Мы и здесь, в Уфе, его дали, как могли. Конечно, после того, как нас покинули легионеры, игра изменилась. Безусловно, ребят не хватает: связки наиграны, да и вратарь у нас был основным. Уехали и уехали — это их право. Четыре звена у нас набирается, есть ребята в запасе. Мы такие вещи проходили в начале сезона, когда у нас по шесть-семь человек было травмировано».

Уфимцы повели в серии — 2-0. Следующий матч команды послезавтра, 6 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.