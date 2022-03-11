Локтионов рассказал о настрое на серию плей-офф со СКА

Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов рассказал об ожиданиях от второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

— После победы СКА над минским «Динамо» стало известно, что во втором раунде вы встретитесь с питерскими армейцами. Что скажете о сопернике?

— Конечно, мы следим за плей-офф, смотрим игры Кубка Гагарина, том числе серию СКА и минского «Динамо». СКА победил в четырех матчах — значит, что команда сильная. И успеет отдохнуть перед серией. Нам будет нелегко, но мы постараемся навязать борьбу сильному сопернику.

— А кто еще произвел на вас впечатление? Какие матчи удалось посмотреть?

— Смотрел серию ЦСКА — «Локомотив». Там был очень быстрый, пусть и довольно вязкий хоккей. Скорости очень хорошие.

— Кто-то скажет, что «Спартак» уже выполнил задачу на сезон. Что возразите на такое утверждение?

— Наша мотивация — пройти как можно дальше. Для начала вообще прочувствовать, что такое плей-офф. Наша задача на сезон была не попасть в плей-офф, а протий первый раунд. Мы его прошли, но только формально. Можно сказать, что это не считается. Для нас первый раунд начинается со второго раунда. У «Спартака» все впереди, команда боевая.