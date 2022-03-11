Локтионов рассказал о настрое на серию плей-офф со СКА
Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов рассказал об ожиданиях от второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
— После победы СКА над минским «Динамо» стало известно, что во втором раунде вы встретитесь с питерскими армейцами. Что скажете о сопернике?
— Конечно, мы следим за плей-офф, смотрим игры Кубка Гагарина, том числе серию СКА и минского «Динамо». СКА победил в четырех матчах — значит, что команда сильная. И успеет отдохнуть перед серией. Нам будет нелегко, но мы постараемся навязать борьбу сильному сопернику.
— А кто еще произвел на вас впечатление? Какие матчи удалось посмотреть?
— Смотрел серию ЦСКА — «Локомотив». Там был очень быстрый, пусть и довольно вязкий хоккей. Скорости очень хорошие.
— Кто-то скажет, что «Спартак» уже выполнил задачу на сезон. Что возразите на такое утверждение?
— Наша мотивация — пройти как можно дальше. Для начала вообще прочувствовать, что такое плей-офф. Наша задача на сезон была не попасть в плей-офф, а протий первый раунд. Мы его прошли, но только формально. Можно сказать, что это не считается. Для нас первый раунд начинается со второго раунда. У «Спартака» все впереди, команда боевая.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|12.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|12.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -