«Витязь» проиграл «Локомотиву», уступив в шестом матче подряд

«Локомотив» дома одержал победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Дублем за ярославцев отличился Артер Каюмов. Также на его счету голевая передача. Еще по одной шайбе забросили Рушан Рафиков, Максим Березкин и Александр Полунин.

Шайбы гостей на счету Владислава Цицюры и Владислава Кары.

«Локомотив» (55 очков) после 40 матчей занимает третье место в Западной конференции. «Северсталь» (31) после 42 игр замыкает таблицу «Запада». Подмосковный клуб потерпел шестое поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)