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Сегодня, 22:01

СКА третий раз в этом сезоне обыграл ЦСКА, Хайруллин набрал 5 очков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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СКА — ЦСКА.
Фото ХК СКА

СКА дома одержал победу над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:2.

За команду Романа Ротенберга по разу отличились Артем Сергеев, Марат Хайруллин, Максим Федотов, Павел Дедунов, Арсений Грицюк и Борна Рендулич. В активе Хайруллина также 4 голевые передачи.

Шайбы москвичей забросили Сергей Плотников и Артем Барабоша.

СКА третий раз подряд в этом сезоне обыграл ЦСКА. С 55 очками петербуржцы занимают четвертое место в Западной конференции. ЦСКА (46 очков) идет шестым на «Западе».

В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Торпедо», а ЦСКА отправится в гости к «Локомотиву». Обе игры пройдут 23 декабря.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Голы: Сергеев — 2 (Толчинский), 8:52 — 1:0. Хайруллин — 9 (бол., М.С. Федотов), 22:10 — 2:0. Плотников — 9 (Окулов), 24:34 — 2:1. М.С. Федотов — 2 (Глотов, Хайруллин), 30:30 — 3:1. Дедунов — 1 (Глотов, Хайруллин), 36:09 — 4:1. Грицюк — 10 (бол., Хайруллин, М.С. Федотов), 42:38 — 5:1. Барабоша — 1 (Окулов, Светлаков), 53:39 — 5:2. Рендулич — 17 (Хайруллин, Глотов), 58:41 — 6:2.

Вратари: Серебряков — Федотов (Гамзин, 42:38, Федотов, 45:07).

Штраф: 10- 12.

Броски: 40 (14+13+13) — 39 (7+17+15).

Судьи: Беляев, Бирин.

21 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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2 Металлург Мг 41 25 16 55
3 Лада 43 22 21 53
4 Сал. Юлаев 40 25 15 52
5 Ак Барс 42 24 18 50
6 Трактор 42 22 20 49
7 Автомобилист 43 22 21 49
8 Сибирь 43 19 24 45
9 Амур 41 17 24 41
10 Нефтехимик 41 15 26 38
11 Адмирал 39 12 27 33
12 Барыс 42 12 30 31
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1 Динамо М 42 28 14 60
2 Спартак 42 27 15 58
3 Локомотив 40 26 14 55
4 СКА 41 27 14 55
5 Торпедо 42 25 17 53
6 ЦСКА 41 22 19 46
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8 Динамо Мн 39 18 21 40
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