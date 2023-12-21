СКА третий раз в этом сезоне обыграл ЦСКА, Хайруллин набрал 5 очков

СКА дома одержал победу над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:2.

За команду Романа Ротенберга по разу отличились Артем Сергеев, Марат Хайруллин, Максим Федотов, Павел Дедунов, Арсений Грицюк и Борна Рендулич. В активе Хайруллина также 4 голевые передачи.

Шайбы москвичей забросили Сергей Плотников и Артем Барабоша.

СКА третий раз подряд в этом сезоне обыграл ЦСКА. С 55 очками петербуржцы занимают четвертое место в Западной конференции. ЦСКА (46 очков) идет шестым на «Западе».

В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Торпедо», а ЦСКА отправится в гости к «Локомотиву». Обе игры пройдут 23 декабря.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Голы: Сергеев — 2 (Толчинский), 8:52 — 1:0. Хайруллин — 9 (бол., М.С. Федотов), 22:10 — 2:0. Плотников — 9 (Окулов), 24:34 — 2:1. М.С. Федотов — 2 (Глотов, Хайруллин), 30:30 — 3:1. Дедунов — 1 (Глотов, Хайруллин), 36:09 — 4:1. Грицюк — 10 (бол., Хайруллин, М.С. Федотов), 42:38 — 5:1. Барабоша — 1 (Окулов, Светлаков), 53:39 — 5:2. Рендулич — 17 (Хайруллин, Глотов), 58:41 — 6:2.

Вратари: Серебряков — Федотов (Гамзин, 42:38, Федотов, 45:07).

Штраф: 10- 12.

Броски: 40 (14+13+13) — 39 (7+17+15).

Судьи: Беляев, Бирин.

21 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».