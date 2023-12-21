«Нефтехимик» прервал семиматчевую серию поражений, обыграв «Барыс»

«Нефтехимик» дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

У нижнекамского клуба отличились Евгений Митякин, Александр Дергачев и Кирилл Ураков. У команды из Астаны отличились Даниил Апальков и Энтони Камара.

«Нефтехимик» прервал семиматчевую серию поражений. Команда набрала 28 очков в 41 матче и занимает 10-е место на «Востоке».

«Барыс» проиграл четвертую встречу подряд и находится на последнем, 12-м месте.