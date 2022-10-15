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Сегодня, 19:20

Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» и потерпело пятое поражение подряд

Анна Горшкова
Корреспондент
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Минское «Динамо» на выезде уступило «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Голами в составе ярославского клуба отметились Егор Аверин и Максим Шалунов, оформивший дубль.

За минскую команду шайбы забросили Павел Варфоломеев и Роман Горбунов.

«Динамо» проиграло пятый матч подряд и занимает девятое место в турнирной таблице Запада (18 очков). «Локомотив» набрал 25 очков и сохранил третье место.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо Мн» (Минск) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Аверин — 3 (Каюмов), 17:50 — 1:0. Шалунов — 7 (бол., Каюмов), 27:41 — 2:0. Варфоломеев — 7 (Мартынов, Сапего), 32:03 — 2:1. Шалунов — 8 (Сергеев), 58:24 — 3:1. Горбунов — 1, 59:50 — 3:2.

Вратари: Бочаров — Шостак (58:45).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 21 (7+7+7) — 27 (9+11+7).

Судьи: Демура, Ромасько.

15 октября. Ярославль. Арена-2000.

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
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Динамо М – Сибирь
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Авангард – Адмирал
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15.10 14:00
Барыс – Амур
 5 : 1
15.10 14:30
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 4 : 0
15.10 15:30
Металлург – Торпедо
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Локомотив – Динамо Мн
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