Ларионов — о новичках «Торпедо»: «Мы ждем подкрепления. Это тоже наши русские молодые ребята»
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов на пресс-конференции после поражения от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ рассказал о селекционных планах команды.
— Мы ждем подкрепления, — отметил Ларионов. — Пока не скажу кто. Это тоже наши русские молодые ребята. Мы будем лучше.
— Из Северной Америки?
— Скорее всего. Здесь [в России] мы получить никого не можем. Нам не дают даже в аренду.
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|Западная конференция
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|СКА
|18
|16
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|33
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|19
|9
|10
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|18
|10
|8
|23
|8
|Северсталь
|18
|8
|10
|19
|9
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|10
|Куньлунь
|19
|7
|12
|17
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
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|10
|8
|23
|4
|Сибирь
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|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|17
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|9
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|9
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|10
|Трактор
|19
|6
|13
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
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17.10
18.10
19.10
20.10
|15.10
|13:00
|
Динамо М – Сибирь
|3 : 4 Б
|15.10
|14:00
|
Авангард – Адмирал
|3 : 4 Б
|15.10
|14:00
|
Барыс – Амур
|5 : 1
|15.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|4 : 0
|15.10
|15:30
|
Металлург – Торпедо
|2 : 1
|15.10
|17:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|3 : 2
|15.10
|18:00
|
Витязь – СКА
|- : -
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