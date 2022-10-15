Ларионов — о новичках «Торпедо»: «Мы ждем подкрепления. Это тоже наши русские молодые ребята»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов на пресс-конференции после поражения от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ рассказал о селекционных планах команды.

— Мы ждем подкрепления, — отметил Ларионов. — Пока не скажу кто. Это тоже наши русские молодые ребята. Мы будем лучше.

— Из Северной Америки?

— Скорее всего. Здесь [в России] мы получить никого не можем. Нам не дают даже в аренду.