КХЛ: «Металлург» — «Торпедо», «Витязь» — СКА и другие матчи 15 октября

Регулярный чемпионат КХЛ.

15 октября, среда

«Авангард» — «Адмирал» — 14.00 (мск)

«Барыс» — «Амур» — 14.00

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 14.30

«Металлург» — «Торпедо» — 15.00

«Локомотив» — «Динамо» (Минск) — 17.00

«Витязь» — СКА — 17.00

«Динамо» (Москва) — «Сибирь» — 17.00

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут