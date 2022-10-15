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Сегодня, 08:30

КХЛ: «Металлург» — «Торпедо», «Витязь» — СКА и другие матчи 15 октября

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Металлурга» празднуют заброшенную шайбу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

15 октября, среда

«Авангард» — «Адмирал» — 14.00 (мск)

«Барыс» — «Амур» — 14.00

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 14.30

«Металлург» — «Торпедо» — 15.00

«Локомотив» — «Динамо» (Минск) — 17.00

«Витязь» — СКА — 17.00

«Динамо» (Москва) — «Сибирь» — 17.00

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 18 16 2 33
2 Динамо М 18 13 5 28
3 Локомотив 17 10 7 23
4 Торпедо 17 11 6 23
5 Спартак 19 9 10 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 18 10 8 23
8 Северсталь 18 8 10 19
9 Динамо Мн 18 7 11 18
10 Куньлунь 19 7 12 17
11 Сочи 16 3 13 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 17 11 6 24
3 Сал. Юлаев 17 9 8 21
4 Ак Барс 17 8 9 20
5 Сибирь 19 9 10 20
6 Барыс 18 9 9 19
7 Адмирал 18 7 11 16
8 Авангард 17 7 10 15
9 Нефтехимик 18 7 11 15
10 Трактор 19 6 13 15
11 Амур 17 5 12 13
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20.10
15.10 14:00
Авангард – Адмирал
 - : -
15.10 14:00
Барыс – Амур
 - : -
15.10 14:30
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 - : -
15.10 15:00
Металлург – Торпедо
 - : -
15.10 17:00
Локомотив – Динамо Мн
 - : -
15.10 17:00
Витязь – СКА
 - : -
15.10 17:00
Динамо М – Сибирь
 - : -
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