«Куньлунь» заключил контракт с канадским защитником Лефевром

«Куньлунь» подписал однолетний контракт с 31-летним канадским защитником Мартином Лефевром, сообщает клубная пресс-служба.

В сезоне-2023/24 хоккеист выступал за финский «Эссят», в составе которого провел 46 матчей и набрал 27 (4+23) очка по системе «гол+пас».

В минувшем регулярном чемпионате «Куньлунь» занял девятое место в таблице Западной конференции.