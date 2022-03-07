«Барыс» — «Металлург»: все голы матча плей-офф КХЛ

«Металлург» одержал победу над «Барысом» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей хет-трик оформил Денис Зернов, также отличились Григорий Дронов и Линус Виделль.

У хозяев шайбы забросили Линден Вей и Якоб Берглунд.

«Металлург» ведет в серии со счетом 3-1. Следующая встреча пройдет в Магнитогорске 9 марта.