Нападающий «Салавата Юлаева» Ефремов: «Хиетанен прикидывался, что не понимает русский»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов вспомнил самых колоритных иностранных хоккеистов, с которыми он пересекался.

«Очень сильно запоминается Юусо Хиетанен. Защитник, он вообще красавец. Во-первых, профессионализм у него зашкаливает. То, как он готовится к играм, как после игры заминается, как в игре выкладывается. Он пример для любого хоккеиста. Еще самое смешное было, что Хиетанен столько лет провел в России и якобы не разговаривал, хотя все понимал. Он всегда прикидывался, что не понимает. На самом деле по-русски он понимал большую часть, о чем идет речь. Но всегда делал вид, что не понимает. Потом уже мы с ребятами поняли, что он шифруется», — приводит слова Ефремова Metaratings.ru.

Минувший сезон стал дебютным для Ефремова в составе уфимцев. Ранее он выступал за московское «Динамо». На счету 28-летнего игрока 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ -2023/24 и 23 (7+16) очка, а также одна передача в шести встречах плей-офф.