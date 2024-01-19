«Локомотив» вырвал победу у «Амура» в овертайме
«Локомотив» на своем льду победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
За ярославскую команду в основное время голы забили Рушан Рафиков и Мартин Гернат. У хабаровского клуба отличились Ян Дрозг и Владислав Барулин. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Кирьянов.
«Локомотив» с 74 очками после 52 игр сохраняет лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Амур» поднялся на 9-ю строчку в таблице «Востока», набрав 51 очко за 52 встречи.
21 января клуб из Ярославля встретится с «Авангардом», а хабаровчане в этот же день сыграют против «Салавата Юлаева».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Рафиков — 8, 0:40 — 1:0. Дрозг — 5 (бол., Хохлачев), 8:35 — 1:1. Гернат — 5 (Красковский), 45:41 — 2:1. Барулин — 10 (бол., Мищенко, Коршков), 46:07 — 2:2. Кирьянов — 1 (буллит), 62:35 — 3:2.
Вратари: Исаев — Бобков.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 36 (11+15+7+3) — 23 (6+8+8+1).
Судьи: Бондарь, Наумов.
19 января. Ярославль. Арена-2000.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|54
|35
|19
|76
|2
|Авангард
|52
|36
|16
|75
|3
|Сал. Юлаев
|52
|32
|20
|68
|4
|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|54
|26
|28
|63
|6
|Ак Барс
|52
|30
|22
|62
|7
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|8
|Нефтехимик
|54
|22
|32
|53
|9
|Амур
|52
|21
|31
|51
|10
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|11
|Барыс
|52
|19
|33
|44
|12
|Адмирал
|52
|15
|37
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|35
|17
|74
|2
|Динамо М
|52
|34
|18
|72
|3
|СКА
|52
|34
|18
|70
|4
|Спартак
|54
|31
|23
|69
|5
|Торпедо
|52
|30
|22
|63
|6
|Северсталь
|52
|27
|25
|61
|7
|ЦСКА
|52
|27
|25
|58
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Витязь
|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|54
|17
|37
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|19.01
|16:30
|
Барыс – ЦСКА
|2 : 5
|19.01
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 2
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Северсталь
|0 : 3
|19.01
|19:00
|
Локомотив – Амур
|3 : 2 ОТ
|19.01
|19:30
|
Спартак – Авангард
|1 : 3
|19.01
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|3 : 1