«Локомотив» вырвал победу у «Амура» в овертайме

«Локомотив» на своем льду победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

За ярославскую команду в основное время голы забили Рушан Рафиков и Мартин Гернат. У хабаровского клуба отличились Ян Дрозг и Владислав Барулин. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Кирьянов.

«Локомотив» с 74 очками после 52 игр сохраняет лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Амур» поднялся на 9-ю строчку в таблице «Востока», набрав 51 очко за 52 встречи.

21 января клуб из Ярославля встретится с «Авангардом», а хабаровчане в этот же день сыграют против «Салавата Юлаева».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Рафиков — 8, 0:40 — 1:0. Дрозг — 5 (бол., Хохлачев), 8:35 — 1:1. Гернат — 5 (Красковский), 45:41 — 2:1. Барулин — 10 (бол., Мищенко, Коршков), 46:07 — 2:2. Кирьянов — 1 (буллит), 62:35 — 3:2.

Вратари: Исаев — Бобков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (11+15+7+3) — 23 (6+8+8+1).

Судьи: Бондарь, Наумов.

19 января. Ярославль. Арена-2000.