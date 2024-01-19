«Авангард» продлил победную серию до семи матчей, обыграв в Москве «Спартак»
«Спартак» на своем льду уступил «Авангарду» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:3.
У омской команды заброшенными шайбами отметились Никита Холодилин, Иван Телегин и Рид Буше. Единственный гол за московский клуб забил Егор Филин.
Эта победа стала для «Авангарда» седьмой подряд в КХЛ. Омичи с 75 очками после 52 матчей занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Спартака» 69 очков за 54 игры и четвертая позиция в таблице «Запада».
21 января красно-белые отправятся в гости к «Ак Барсу». «Авангард» в этот же день сыграет на выезде против «Локомотива».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Холодилин — 8 (Телегин, Шарипзянов), 4:52 — 0:1. Филин — 8 (Цыплаков), 22:36 — 1:1. Телегин — 1 (Николишин, Мартынов), 52:33 — 1:2. Буше — 36 (Юрчо), 52:50 — 1:3.
Вратари: Николаев — Хомченко.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 32 (8+13+11) — 24 (8+6+10).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
19 января. Москва. Мегаспорт
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|36
|16
|75
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|20
|68
|4
|Автомобилист
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|30
|25
|66
|5
|Лада
|54
|26
|28
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|6
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|30
|22
|62
|7
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|21
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|51
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|21
|32
|51
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|В
|П
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|1
|Локомотив
|52
|35
|17
|74
|2
|Динамо М
|52
|34
|18
|72
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|34
|18
|70
|4
|Спартак
|54
|31
|23
|69
|5
|Торпедо
|52
|30
|22
|63
|6
|Северсталь
|52
|27
|25
|61
|7
|ЦСКА
|52
|27
|25
|58
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Витязь
|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|54
|17
|37
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|19.01
|16:30
|
Барыс – ЦСКА
|2 : 5
|19.01
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 2
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Северсталь
|0 : 3
|19.01
|19:00
|
Локомотив – Амур
|3 : 2 ОТ
|19.01
|19:30
|
Спартак – Авангард
|1 : 3
|19.01
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|3 : 1