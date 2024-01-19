«Авангард» продлил победную серию до семи матчей, обыграв в Москве «Спартак»

«Спартак» на своем льду уступил «Авангарду» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:3.

У омской команды заброшенными шайбами отметились Никита Холодилин, Иван Телегин и Рид Буше. Единственный гол за московский клуб забил Егор Филин.

Эта победа стала для «Авангарда» седьмой подряд в КХЛ. Омичи с 75 очками после 52 матчей занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Спартака» 69 очков за 54 игры и четвертая позиция в таблице «Запада».

21 января красно-белые отправятся в гости к «Ак Барсу». «Авангард» в этот же день сыграет на выезде против «Локомотива».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Холодилин — 8 (Телегин, Шарипзянов), 4:52 — 0:1. Филин — 8 (Цыплаков), 22:36 — 1:1. Телегин — 1 (Николишин, Мартынов), 52:33 — 1:2. Буше — 36 (Юрчо), 52:50 — 1:3.

Вратари: Николаев — Хомченко.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 32 (8+13+11) — 24 (8+6+10).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

19 января. Москва. Мегаспорт