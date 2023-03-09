Леонтьев — о конфликте с Радуловым: «Мы играем в жесткий правильный хоккей. Если надо — подеремся»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после поражения в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ от «Ак Барса» (1:6, 2-3) рассказал о конфликте с нападающим казанцев Александром Радуловым. Во время игры хоккеист высказал претензии в адрес скамейки Леонтьева, после чего попал в стычку с защитником «Нефтехимика» Евгением Кашниковым.
«Я даже не знаю какие правила с дисквалификациями по регламенту, какие санкции. И не слежу за хоккеистами «Ак Барса», я за своими ребятами слежу. С нашей стороны провокаций специальных не было. Может была какая-то перепалка была между ними, поверьте, никакого специального задания Кашникову от меня не было. Специально его вывели на лед? Знаете, у нас все играют в меньшинстве, не верите — пересмотрите наши матчи.
Мы играли в жесткий хоккей, в правильный хоккей. Если надо — подеремся. Если будут задирать наших ребят ответим. В начале серии уже были такие моменты. Что касательно Радулова, я по губам не умею. А услышать шум на арене не позволил. Мне самому интересно какие претензии у него ко мне. Но я открыт к диалогу, если хочет пусть говорит», — сказал Леонтьев.
Следующий матч пройдет 11 марта в Нижнекамске.
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|38
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|
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|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
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|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
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СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|9.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|3 : 4 ОТ
|9.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|2 : 1 ОТ
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|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|6 : 1
|9.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|6 : 3