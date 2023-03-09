Леонтьев — о конфликте с Радуловым: «Мы играем в жесткий правильный хоккей. Если надо — подеремся»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после поражения в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ от «Ак Барса» (1:6, 2-3) рассказал о конфликте с нападающим казанцев Александром Радуловым. Во время игры хоккеист высказал претензии в адрес скамейки Леонтьева, после чего попал в стычку с защитником «Нефтехимика» Евгением Кашниковым.

«Я даже не знаю какие правила с дисквалификациями по регламенту, какие санкции. И не слежу за хоккеистами «Ак Барса», я за своими ребятами слежу. С нашей стороны провокаций специальных не было. Может была какая-то перепалка была между ними, поверьте, никакого специального задания Кашникову от меня не было. Специально его вывели на лед? Знаете, у нас все играют в меньшинстве, не верите — пересмотрите наши матчи.

Мы играли в жесткий хоккей, в правильный хоккей. Если надо — подеремся. Если будут задирать наших ребят ответим. В начале серии уже были такие моменты. Что касательно Радулова, я по губам не умею. А услышать шум на арене не позволил. Мне самому интересно какие претензии у него ко мне. Но я открыт к диалогу, если хочет пусть говорит», — сказал Леонтьев.

Следующий матч пройдет 11 марта в Нижнекамске.