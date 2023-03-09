Тренер «Нефтехимика» Леонтьев — о поражении «Ак Барсу»: «Игра была равной до удалений. На мой взгляд спорных»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение команды в пятом матче серии 1/4 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:6).
«Игра была равная ровно до того момента как пошли удаления. На мой взгляд спорные удаления, — сказал Леонтьев. — А по игре, по самоотдаче, самоотверженности, характеру вопросов у меня нет. Играли здорово, мне игра понравилась. Но игра в неравных составах в плей-офф решает многое. Не все, но очень многое. В этот раз «Ак Барс» играл в большинстве чаще, у него было преимущество в этом плане, у нас такого преимущества не было.
Подловились на сменах, пошел навал. Четвертая и пятая шайба точно была ненужная, могли четче сыграть, помочь своему вратарю. Век живи, век учись. Мы играем как можем, но есть высокий уровень мастерства команды соперника. Что-то получается, что-то нет. Смотрим, разбираем, стараемся закрыть. Не всегда получается».
После этой встречи счет в серии стал 3-2 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 11 марта в Нижнекамске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|9.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|3 : 4 ОТ
|9.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|2 : 1 ОТ
|9.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|6 : 1
|9.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|6 : 3