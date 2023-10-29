«Лада» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ
«Лада» и «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Тольятти и завершилась победой хозяев — 4:3.
Видео лучших моментов матча «Лада» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Лада» вышла на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 26 игр. «Металлург» идет на второй строчке с 32 очками в 26 встречах.
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3.11
|29.10
|14:00
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Барыс – Торпедо
|1 : 2
|29.10
|14:00
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Авангард – Динамо Мн
|3 : 4
|29.10
|15:00
|
Трактор – Куньлунь РС
|5 : 2
|29.10
|16:00
|
Лада – Металлург Мг
|4 : 3
|29.10
|17:00
|
Северсталь – Автомобилист
|4 : 2
|29.10
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|2 : 1
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