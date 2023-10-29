«Лада» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» и «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Тольятти и завершилась победой хозяев — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Лада» вышла на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 26 игр. «Металлург» идет на второй строчке с 32 очками в 26 встречах.

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