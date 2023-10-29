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«Нефтехимик» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Нефтехимик» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Нижнекамске и завершилась победой хозяев — 2:3.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками после 23 игр. «Нефтехимик» занимает 9-ю строчку (25 очков в 23 матчах).

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
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