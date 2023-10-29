«Нефтехимик» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ
«Нефтехимик» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Нижнекамске и завершилась победой хозяев — 2:3.
Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Ак Барс» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками после 23 игр. «Нефтехимик» занимает 9-ю строчку (25 очков в 23 матчах).
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3.11
|29.10
|14:00
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Барыс – Торпедо
|1 : 2
|29.10
|14:00
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Авангард – Динамо Мн
|3 : 4
|29.10
|15:00
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Трактор – Куньлунь РС
|5 : 2
|29.10
|16:00
|
Лада – Металлург Мг
|4 : 3
|29.10
|17:00
|
Северсталь – Автомобилист
|4 : 2
|29.10
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|2 : 1
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