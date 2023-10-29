«Лада» одержала победу над «Металлургом» и вышла в лидеры «Востока»

«Лада» на своем льду одержала победу на «Металлургом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У тольяттинской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Ожгихин, Андрей Алтыбармакян, Трой Джозефс и Скотт Космачук. За магнитогорский клуб забивали Люк Джонсон, Никита Гребенкин и Денис Зернов.

«Лада» вышла на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 26 игр. «Металлург» идет на второй строчке с 32 очками в 26 встречах.