«Лада» и «Автомобилист» в воскресенье, 24 декабря, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. . Встреча пройдет на «Лада Арене» в Тольятти. Начало — 16:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport и на телеканале КХЛ. Ключевые события игры «Лада» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Лада» набрала 53 очка и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Автомобилиста» 35 баллов, команда находится на 7-м месте Восточной конференции.

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