В «Авангарде» сообщили, что клуб рассчитывает получить Жафярова

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков заявил, что омский клуб все еще рассчитывает выменять нападающего «Ак Барса» Дамира Жафярова.

«На этом кандидаты не заканчиваются. Наверное, получится еще одного-двух игроков привлечь, чтобы команда стала доукомплектована и скамейка стала длиннее. Работа еще ведется, надеюсь, что еще порадуем трансферами», — сказал Чистяков в эфире клубного ТВ.

После 40 матчей текущего сезона КХЛ «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции.