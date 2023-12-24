Голдобин побил рекорд «Спартака» по количеству очков за сезон КХЛ

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин побил клубный рекорд по количеству набранных очков за один сезон в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Игрок отметился результативной передачей в матче против «Куньлунь Ред Стар».

В активе Голдобина 56 (27+29) очков, матч против китайской команды стал для форварда 44-м в текущем сезоне. Ранее по 55 очков за сезон набирали Александр Хохлачев (65 матчей) и словак Бранко Радивоевич (56 матчей).

В настоящее время в матче идет первый период, «Спартак» выигрывает со счетом 3:0