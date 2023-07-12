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Сегодня, 20:30

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Стадион «ЦСКА Арена»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Основная информация о новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024.

Когда стартует сезон КХЛ 2023 / 2024

16-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги начнется в сентябре матчем между ЦСКА и «Ак Барсом», который пройдет в Москве. Регулярный чемпионат стартует 1 сентября 2023 года и завершится 26 февраля 2024 года. Чемпионат продлится рекордные 165 дней.

До первой паузы команды проведут 98 игровых дней подряд. Розыгрыш Кубка Гагарина (плей-офф КХЛ) начнется 29 февраля 2024 года и ориентировочно продлится до 29 апреля.

Хоккеисты ЦСКА с Кубком Гагарина
Фото Павел Волков, Известия

Состав участников: команды КХЛ

В сезоне КХЛ-2023/24 всего выступит 23 клуба — 20 из России и по одному из Белоруссии, Казахстана и Китая. Все команды поделены на две конференции — Западную и Восточную, которые, в свою очередь, разбиты два дивизиона. Их названия носят имена прославленных советских хоккеистов и тренеров.

Западная конференция

Дивизион Боброва

  • «Витязь»
  • СКА
  • «Спартак»
  • «Торпедо»
  • «Сочи»

Дивизион Тарасова

  • «Динамо- Москва»
  • «Динамо-Минск»
  • «Куньлунь Ред Стар»
  • «Локомотив»
  • «Северсталь»
  • ЦСКА

Восточная конференция

Дивизион Харламова

  • «Автомобилист»
  • «Ак Барс»
  • «Лада»
  • «Металлург»
  • «Нефтехимик»
  • «Трактор»

Дивизион Чернышева

  • «Авангард»
  • «Амур»
  • «Барыс»
  • «Сибирь»
  • «Салават Юлаев»
  • «Адмирал»
Хоккеисты «Ак Барса»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Календарь игр КХЛ

1 сентября 2023

  • ЦСКА — Ак Барс

2 сентября

  • Авангард — Сибирь
  • Барыс — Салават Юлаев
  • Автомобилист — Металлург Мг
  • Нефтехимик — Динамо Мн
  • Лада — Трактор
  • Северсталь — ХК Сочи
  • Витязь — Амур
  • Спартак — Куньлунь Ред Стар
  • Динамо М — СКА

3 сентября

  • Локомотив — Торпедо
  • ЦСКА — Адмирал

4 сентября

  • Барыс — Сибирь
  • Автомобилист — Салават Юлаев
  • Лада — СКА
  • Ак Барс — Трактор
  • Витязь — Динамо Мн
  • Динамо М — Амур
  • Спартак — Северсталь
  • Куньлунь Ред Стар — ХК Сочи

5 сентября

  • ЦСКА — Металлург Мг

6 сентября

  • Нефтехимик — Северсталь
  • Лада — Салават Юлаев
  • Ак Барс — ХК Сочи
  • Торпедо — СКА
  • Локомотив — Трактор
  • Витязь — Адмирал
  • Спартак — Амур
  • Куньлунь Ред Стар — Динамо Мн

7 сентября

  • Сибирь — Барыс
  • Авангард — Автомобилист
  • Динамо М — Металлург Мг

8 сентября

  • Нефтехимик — ЦСКА
  • Ак Барс — Куньлунь Ред Стар
  • Торпедо — Динамо Мн
  • Локомотив — СКА
  • Витязь — Трактор
  • Спартак — Адмирал

9 сентября

  • Сибирь — Автомобилист
  • Авангард — Барыс
  • Лада — Амур
  • Витязь — Металлург Мг
  • Динамо М — ХК Сочи

10 сентября

  • Куньлунь Ред Стар — ЦСКА
Хоккеисты СКА
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

11 сентября

  • Авангард — Амур
  • Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Нефтехимик — Автомобилист
  • Локомотив — ХК Сочи
  • Динамо М — Барыс

12 сентября

  • Трактор — Лада
  • Ак Барс — Динамо Мн
  • Торпедо — Адмирал
  • Локомотив — Куньлунь Ред Стар
  • СКА — Спартак

13 сентября

  • Сибирь — Амур
  • Северсталь — ХК Сочи
  • ЦСКА — Динамо М

14 сентября

  • Авангард — Адмирал
  • Трактор — Динамо Мн
  • Автомобилист — Нефтехимик
  • Металлург Мг — Лада
  • Салават Юлаев — Ак Барс
  • Торпедо — Куньлунь Ред Стар
  • Витязь — Спартак

15 сентября

  • ХК Сочи — Сибирь
  • СКА — Динамо М

16 сентября

  • Авангард — Нефтехимик
  • Барыс — Адмирал
  • Трактор — Автомобилист
  • Металлург Мг — Лада
  • Ак Барс — Торпедо
  • Витязь — Северсталь
  • ЦСКА — Спартак
  • Куньлунь Ред Стар — Локомотив

17 сентября

  • СКА — Сибирь

18 сентября

  • Барыс — Нефтехимик
  • Трактор — Лада
  • Металлург Мг — Автомобилист
  • Салават Юлаев — Торпедо
  • Ак Барс — Витязь
  • ХК Сочи — Северсталь
  • Динамо М — Спартак
  • ЦСКА — Локомотив

19 сентября

  • Амур — Куньлунь Ред Стар

20 сентября

  • Металлург Мг — Автомобилист
  • Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Торпедо — Витязь
  • СКА — Северсталь
  • Динамо Мн — Локомотив

21 сентября

  • Амур — Динамо М
  • Адмирал — Куньлунь Ред Стар
  • Сибирь — Авангард
  • Лада — ЦСКА
  • ХК Сочи — Трактор
  • Спартак — Барыс

22 сентября

  • Салават Юлаев — Автомобилист
  • Динамо Мн — Витязь

23 сентября

  • Амур — СКА
  • Адмирал — Динамо М
  • Сибирь — Барыс
  • Нефтехимик — Авангард
  • Лада — Куньлунь Ред Стар
  • Локомотив — ЦСКА
  • Северсталь — Металлург Мг
  • Спартак — Трактор

24 сентября

  • Ак Барс — Салават Юлаев
  • Динамо Мн — Торпедо

25 сентября

  • Адмирал — СКА
  • Сибирь — Динамо М
  • Автомобилист — Авангард
  • Нефтехимик — Барыс
  • Лада — Трактор
  • Локомотив — Металлург Мг

26 сентября

  • Витязь — Торпедо
  • ЦСКА — Северсталь
  • Спартак — ХК Сочи
  • Динамо Мн — Ак Барс

27 сентября

  • Сибирь — СКА
  • Салават Юлаев — Трактор
  • Нефтехимик — Амур
  • Локомотив — Автомобилист
  • Куньлунь Ред Стар — Металлург Мг

28 сентября

  • Барыс — Адмирал
  • Торпедо — Ак Барс
  • Северсталь — Спартак
  • Витязь — Лада
  • ЦСКА — ХК Сочи

29 сентября

  • Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Куньлунь Ред Стар — Амур
  • Динамо М — Авангард
Хоккеисты «Авангарда»
Фото ХК «Авангард»

30 сентября

  • Барыс — Сибирь
  • Трактор — Нефтехимик
  • Автомобилист — Адмирал
  • Торпедо — ХК Сочи
  • Северсталь — Локомотив
  • Динамо Мн — Лада

1 октября

  • Ак Барс — Амур
  • Куньлунь Ред Стар — Авангард

2 октября

  • Трактор — Сибирь
  • Металлург Мг — Нефтехимик
  • Лада — Салават Юлаев
  • ХК Сочи — СКА
  • Куньлунь Ред Стар — Динамо М
  • Спартак — Локомотив
  • ЦСКА — Витязь
  • Динамо Мн — Барыс

3 октября

  • Автомобилист — Амур
  • Ак Барс — Северсталь
  • Торпедо — Авангард

4 октября

  • Трактор — Салават Юлаев
  • Металлург Мг — Нефтехимик
  • Витязь — Куньлунь Ред Стар
  • Спартак — Сибирь
  • Динамо М — Локомотив
  • ЦСКА — Барыс
  • Динамо Мн — СКА

5 октября

  • Адмирал — Лада
  • Ак Барс — Авангард
  • ХК Сочи — Северсталь
  • Куньлунь Ред Стар — Торпедо

6 октября

  • Адмирал — Лада
  • Сибирь — Автомобилист
  • Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Витязь — Барыс
  • ЦСКА — СКА
  • Динамо Мн — Локомотив

7 октября

  • Авангард — Трактор
  • ХК Сочи — Северсталь
  • Динамо М — Торпедо
  • Куньлунь Ред Стар — Спартак

8 октября

  • Амур — Лада
  • Адмирал — Ак Барс
  • Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Нефтехимик — Автомобилист

9 октября

  • Барыс — Трактор
  • Локомотив — Торпедо
  • ХК Сочи — ЦСКА
  • Северсталь — Динамо М
  • Спартак — Витязь
  • СКА — Куньлунь Ред Стар

10 октября

  • Амур — Лада
  • Адмирал — Ак Барс
  • Салават Юлаев — Автомобилист

11 октября

  • Сибирь — Трактор
  • Авангард — Металлург Мг
  • Барыс — Динамо М
  • Нефтехимик — Витязь
  • Северсталь — Торпедо
  • Спартак — ЦСКА
  • Куньлунь Ред Стар — Динамо Мн
  • СКА — Локомотив

12 октября

  • Амур — Ак Барс
  • Нефтехимик — ХК Сочи

13 октября

  • Сибирь — Металлург Мг
  • Авангард — Динамо М
  • Барыс — Локомотив
  • Автомобилист — Трактор
  • Салават Юлаев — Витязь
  • СКА — Динамо Мн

14 октября

  • Амур — Ак Барс
  • Лада — Адмирал
  • Торпедо — Спартак
  • ЦСКА — ХК Сочи
  • Куньлунь Ред Стар — Нефтехимик

15 октября

  • Авангард — Локомотив
  • Барыс — Металлург Мг
  • Автомобилист — Витязь
  • Салават Юлаев — Динамо Мн

16 октября

  • Лада — Нефтехимик
  • Торпедо — Северсталь
  • ХК Сочи — Спартак
  • Динамо М — Сибирь
  • ЦСКА — Куньлунь Ред Стар
  • СКА — Адмирал

17 октября

  • Трактор — Амур
  • Автомобилист — Металлург Мг
Хоккеисты «Динамо»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

18 октября

  • Нефтехимик — Адмирал
  • Лада — Барыс
  • Торпедо — Сибирь
  • ХК Сочи — Спартак
  • Витязь — Авангард
  • Динамо М — Северсталь

19 октября

  • Трактор — Металлург Мг
  • Автомобилист — Амур
  • ЦСКА — Локомотив
  • Динамо Мн — Куньлунь Ред Стар

20 октября

  • Лада — Авангард
  • Ак Барс — Сибирь
  • ХК Сочи — Барыс
  • Северсталь — Салават Юлаев

21 октября

  • Нефтехимик — СКА
  • Торпедо — Амур
  • Витязь — Локомотив

22 октября

  • Адмирал — Спартак
  • Автомобилист — Сибирь
  • Металлург Мг — Авангард
  • Ак Барс — ЦСКА
  • Динамо М — Лада
  • Куньлунь Ред Стар — Барыс
  • Динамо Мн — Салават Юлаев

23 октября

  • Нефтехимик — Трактор
  • Локомотив — СКА

24 октября

  • Амур — Спартак
  • Адмирал — ЦСКА
  • Автомобилист — Барыс
  • Ак Барс — Авангард
  • Торпедо — Салават Юлаев
  • Северсталь — Лада
  • Витязь — Динамо М

25 октября

  • Металлург Мг — Трактор
  • Куньлунь Ред Стар — СКА

26 октября

  • Амур — ЦСКА
  • Адмирал — Витязь
  • Сибирь — Спартак
  • Авангард — Салават Юлаев

27 октября

  • Барыс — Динамо Мн
  • Трактор — Металлург Мг
  • Нефтехимик — Куньлунь Ред Стар
  • Лада — Ак Барс
  • Торпедо — Автомобилист
  • Локомотив — Северсталь
  • ХК Сочи — СКА

28 октября

  • Амур — Витязь
  • Сибирь — ЦСКА
  • Салават Юлаев — Динамо М

29 октября

  • Авангард — Динамо Мн
  • Барыс — Торпедо
  • Трактор — Куньлунь Ред Стар
  • Нефтехимик — Ак Барс
  • Лада — Металлург Мг
  • Северсталь — Автомобилист

30 октября

  • Сибирь — Витязь
  • Лада — Адмирал
  • ХК Сочи — Динамо М

31 октября

  • Авангард — Торпедо
  • Автомобилист — Куньлунь Ред Стар
  • Металлург Мг — Барыс
  • Салават Юлаев — Амур
  • ХК Сочи — Динамо М
  • Спартак — Нефтехимик
  • СКА — Ак Барс
  • Динамо Мн — Северсталь

1 ноября

  • Трактор — Адмирал

2 ноября

  • Автомобилист — Барыс
  • Салават Юлаев — Ак Барс
  • Нефтехимик — Сибирь
  • Лада — Северсталь
  • Локомотив — Динамо Мн
  • ХК Сочи — Амур
  • Спартак — ЦСКА
  • Куньлунь Ред Стар — Торпедо
  • СКА — Авангард

3 ноября

  • Трактор — Адмирал

4 ноября

  • Автомобилист — Нефтехимик
  • Металлург Мг — Динамо Мн
  • Салават Юлаев — Сибирь
  • Ак Барс — Барыс
  • Локомотив — Динамо М
  • ХК Сочи — Авангард
  • Витязь — СКА
  • Спартак — Торпедо

5 ноября

  • ЦСКА — Лада
  • Куньлунь Ред Стар — Северсталь

6 ноября

  • Амур — Локомотив
  • Автомобилист — Сибирь
  • Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Витязь — Динамо М
  • Спартак — СКА
  • Куньлунь Ред Стар — Северсталь
  • Динамо Мн — Авангард

7 ноября

  • Барыс — Ак Барс
  • Салават Юлаев — ХК Сочи
  • ЦСКА — Трактор

8 ноября

  • Адмирал — Локомотив
  • Металлург Мг — Сибирь
  • Витязь — Торпедо
  • Динамо М — Куньлунь Ред Стар

9 ноября

  • Амур — Автомобилист
  • Нефтехимик — Спартак
  • Лада — Ак Барс
  • ЦСКА — Авангард
  • СКА — Трактор
  • Динамо Мн — ХК Сочи
Хоккеисты «Металлурга»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

10 ноября

  • Амур — Автомобилист
  • Адмирал — Торпедо
  • Сибирь — Локомотив
  • Барыс — Куньлунь Ред Стар
  • Витязь — Северсталь
  • Динамо Мн — ХК Сочи

11 ноября

  • Металлург Мг — Ак Барс
  • Лада — Спартак
  • СКА — Нефтехимик

12 ноября

  • Амур — Торпедо
  • Адмирал — Автомобилист
  • Авангард — Куньлунь Ред Стар
  • Барыс — Северсталь
  • Салават Юлаев — Локомотив
  • Динамо Мн — Динамо М

13 ноября

  • ХК Сочи — Витязь
  • ЦСКА — Нефтехимик

14 ноября

  • Адмирал — Автомобилист
  • Сибирь — Торпедо
  • Авангард — Северсталь
  • Трактор — Салават Юлаев
  • Ак Барс — СКА
  • ХК Сочи — Витязь
  • Спартак — Динамо М
  • Динамо Мн — Металлург Мг

15 ноября

  • ЦСКА — Амур

16 ноября

  • Сибирь — Металлург Мг
  • Трактор — Барыс
  • Ак Барс — Динамо М
  • Локомотив — Куньлунь Ред Стар
  • ХК Сочи — Лада
  • Северсталь — СКА
  • Спартак — Салават Юлаев
  • Динамо Мн — Витязь

17 ноября

  • Авангард — Адмирал
  • Нефтехимик — Амур

18 ноября

  • Трактор — Автомобилист
  • Металлург Мг — Барыс
  • Ак Барс — Салават Юлаев
  • Торпедо — Динамо М
  • Локомотив — СКА
  • ХК Сочи — ЦСКА
  • Северсталь — Витязь
  • Спартак — Лада
  • Куньлунь Ред Стар — Сибирь

19 ноября

  • Амур — Адмирал
  • Нефтехимик — Авангард
  • Северсталь — Витязь

20 ноября

  • Металлург Мг — Сибирь
  • Лада — Динамо Мн
  • Торпедо — Барыс
  • СКА — ЦСКА

21 ноября

  • Амур — Адмирал
  • Трактор — Авангард
  • Нефтехимик — Салават Юлаев
  • Локомотив — Спартак
  • Динамо М — Ак Барс

22 ноября

  • Сибирь — ХК Сочи
  • Автомобилист — Динамо Мн
  • Северсталь — ЦСКА

23 ноября

  • Барыс — Нефтехимик
  • Металлург Мг — Трактор
  • Салават Юлаев — Авангард
  • Локомотив — Лада
  • Динамо М — Торпедо
  • Куньлунь Ред Стар — Ак Барс
  • СКА — Спартак

24 ноября

  • Амур — Северсталь
  • Адмирал — ХК Сочи
  • Динамо Мн — ЦСКА

25 ноября

  • Сибирь — Нефтехимик
  • Автомобилист — Лада
  • Металлург Мг — Спартак
  • Салават Юлаев — Трактор
  • Витязь — Ак Барс
  • СКА — Торпедо

26 ноября

  • Амур — ХК Сочи
  • Адмирал — Северсталь
  • Динамо Мн — Динамо М

27 ноября

  • Сибирь — Куньлунь Ред Стар
  • Барыс — Витязь
  • Трактор — Торпедо
  • Автомобилист — Спартак
  • ЦСКА — Локомотив

28 ноября

  • Амур — Адмирал
  • Сибирь — Северсталь
  • Нефтехимик — Металлург Мг
  • Ак Барс — Лада
  • СКА — Динамо М

29 ноября

  • Авангард — Витязь
  • Торпедо — Локомотив
  • ЦСКА — Динамо Мн

30 ноября

  • Сибирь — Адмирал
  • Барыс — Металлург Мг
  • Салават Юлаев — Лада
  • Ак Барс — Автомобилист
  • Куньлунь Ред Стар — Спартак

1 декабря

  • Амур — Динамо Мн
  • Авангард — Нефтехимик
  • Трактор — Динамо М
  • ХК Сочи — Локомотив
  • СКА — Витязь

2 декабря

  • Сибирь — Лада
  • Салават Юлаев — Спартак
  • Куньлунь Ред Стар — Автомобилист

3 декабря

  • Адмирал — Динамо Мн
  • Трактор — ЦСКА
  • Металлург Мг — СКА
  • Ак Барс — Нефтехимик
  • Торпедо — Динамо М
  • ХК Сочи — Локомотив
  • Северсталь — Барыс

4 декабря

  • Авангард — Амур
Хоккеисты «Локомотива»
Фото Федор Успенский, «СЭ»

5 декабря

  • Сибирь — Динамо Мн
  • Авангард — Барыс
  • Автомобилист — СКА
  • Металлург Мг — ЦСКА
  • Лада — Торпедо
  • Северсталь — Ак Барс
  • Витязь — Салават Юлаев
  • Спартак — Динамо М
  • Куньлунь Ред Стар — ХК Сочи

6 декабря

  • Адмирал — Амур

7 декабря

  • Адмирал — Амур
  • Сибирь — Барыс
  • Трактор — СКА
  • Автомобилист — Салават Юлаев
  • Металлург Мг — Торпедо
  • Лада — Нефтехимик
  • Локомотив — Ак Барс
  • Северсталь — Динамо М
  • Витязь — ЦСКА
  • Спартак — ХК Сочи

19 декабря

  • Авангард — Ак Барс
  • Автомобилист — Трактор
  • Салават Юлаев — Барыс
  • Лада — Сибирь
  • Торпедо — Спартак
  • Локомотив — Северсталь
  • Динамо М — ЦСКА
  • СКА — ХК Сочи
  • Динамо Мн — Витязь

20 декабря

  • Адмирал — Амур

21 декабря

  • Авангард — ХК Сочи
  • Автомобилист — Ак Барс
  • Нефтехимик — Барыс
  • Лада — Сибирь
  • Локомотив — Витязь
  • Северсталь — Торпедо
  • Динамо М — Трактор
  • СКА — ЦСКА

22 декабря

  • Металлург Мг — Амур
  • Салават Юлаев — Адмирал
  • Спартак — Динамо Мн
  • Куньлунь Ред Стар — Трактор

23 декабря

  • Сибирь — Ак Барс
  • Барыс — ХК Сочи
  • Нефтехимик — Динамо М
  • Торпедо — СКА
  • Локомотив — ЦСКА

24 декабря

  • Авангард — Металлург Мг
  • Лада — Автомобилист
  • Северсталь — Адмирал
  • Витязь — Динамо Мн
  • Спартак — Куньлунь Ред Стар

25 декабря

  • Амур — Нефтехимик
  • Динамо М — СКА
  • ЦСКА — Салават Юлаев

26 декабря

  • Сибирь — Авангард
  • Лада — Металлург Мг
  • Торпедо — Спартак
  • ХК Сочи — Адмирал
  • Северсталь — Трактор
  • Куньлунь Ред Стар — Локомотив
  • Динамо Мн — Автомобилист

27 декабря

  • Амур — Нефтехимик
  • ЦСКА — СКА

28 декабря

  • Сибирь — Трактор
  • Барыс — Авангард
  • Лада — Динамо М
  • Ак Барс — Металлург Мг
  • Торпедо — Локомотив
  • ХК Сочи — Салават Юлаев
  • Северсталь — Куньлунь Ред Стар
  • Витязь — Автомобилист
  • Динамо Мн — Спартак

29 декабря

  • Адмирал — Нефтехимик

30 декабря

  • Адмирал — Нефтехимик
  • Барыс — Трактор
  • Металлург Мг — Куньлунь Ред Стар
  • Лада — Авангард
  • Ак Барс — Салават Юлаев
  • Локомотив — Динамо М
  • ХК Сочи — Динамо Мн
  • Витязь — Спартак
  • ЦСКА — Северсталь
  • СКА — Автомобилист

3 января 2024

  • Сибирь — Адмирал
  • Авангард — Салават Юлаев
  • Автомобилист — Трактор
  • Локомотив — Барыс
  • ХК Сочи — Металлург Мг
  • Северсталь — Амур
  • СКА — Витязь

4 января

  • Нефтехимик — Лада
  • Торпедо — Куньлунь Ред Стар

5 января

  • Сибирь — Салават Юлаев
  • Трактор — Барыс
  • Нефтехимик — Металлург Мг
  • Ак Барс — Адмирал
  • ХК Сочи — Автомобилист
  • Северсталь — Витязь
  • ЦСКА — Спартак
  • СКА — Локомотив
  • Динамо Мн — Амур

6 января

  • Авангард — Лада
  • Динамо М — Куньлунь Ред Стар

7 января

  • Трактор — Локомотив
  • Салават Юлаев — Барыс
  • Ак Барс — Автомобилист
  • Торпедо — Динамо Мн
  • Северсталь — ХК Сочи
  • Витязь — Нефтехимик
  • Динамо М — Спартак
  • ЦСКА — Куньлунь Ред Стар
  • СКА — Металлург Мг

8 января

  • Амур — Сибирь
  • Адмирал — Авангард

9 января

  • Трактор — Нефтехимик
  • Металлург Мг — Локомотив
  • Салават Юлаев — Куньлунь Ред Стар
  • Лада — Автомобилист
  • Ак Барс — Барыс
  • Динамо М — ХК Сочи
  • ЦСКА — Торпедо
  • Динамо Мн — Спартак
Хоккеисты «Салавата Юлаева»
Фото ХК «Салават Юлаев»

10 января

  • Амур — Сибирь
  • Адмирал — Авангард
  • Витязь — СКА

11 января

  • Металлург Мг — ХК Сочи
  • Лада — Локомотив
  • ЦСКА — Динамо М
  • Динамо Мн — Торпедо

12 января

  • Амур — Авангард
  • Адмирал — Сибирь
  • Трактор — Ак Барс
  • Нефтехимик — Салават Юлаев
  • Северсталь — Куньлунь Ред Стар
  • Спартак — СКА

13 января

  • Амур — Авангард
  • Автомобилист — Лада
  • Динамо М — Торпедо

14 января

  • Адмирал — Сибирь
  • Нефтехимик — Ак Барс
  • Локомотив — Витязь
  • Северсталь — СКА
  • Спартак — Металлург Мг
  • Куньлунь Ред Стар — Салават Юлаев
  • Динамо Мн — Трактор

15 января

  • Барыс — Лада
  • Автомобилист — ЦСКА

16 января

  • Барыс — Салават Юлаев
  • Торпедо — Металлург Мг
  • Локомотив — Нефтехимик
  • ХК Сочи — Ак Барс
  • Спартак — Витязь
  • Динамо Мн — Куньлунь Ред Стар

17 января

  • Авангард — ЦСКА
  • Трактор — Северсталь
  • Автомобилист — Адмирал
  • СКА — Амур
  • Динамо Мн — Куньлунь Ред Стар

18 января

  • Сибирь — Салават Юлаев
  • Ак Барс — Лада
  • Торпедо — Витязь
  • Динамо М — Нефтехимик

19 января

  • Барыс — ЦСКА
  • Трактор — Спартак
  • Автомобилист — Северсталь
  • Металлург Мг — Адмирал
  • Локомотив — Амур
  • СКА — Куньлунь Ред Стар

20 января

  • Лада — Витязь
  • Динамо М — Динамо Мн

21 января

  • Металлург Мг — Северсталь
  • Салават Юлаев — Амур
  • Нефтехимик — Адмирал
  • Ак Барс — Спартак
  • Торпедо — ЦСКА
  • Локомотив — Авангард

22 января

  • Барыс — Автомобилист
  • Трактор — Сибирь
  • Лада — ХК Сочи
  • СКА — Динамо Мн

23 января

  • Северсталь — Авангард
  • Динамо М — Спартак

24 января

  • Амур — Салават Юлаев
  • Адмирал — Металлург Мг
  • Автомобилист — Ак Барс
  • Нефтехимик — Торпедо
  • Локомотив — ХК Сочи
  • Витязь — Сибирь
  • ЦСКА — Динамо Мн
  • СКА — Барыс

25 января

  • Куньлунь Ред Стар — Динамо М

26 января

  • Амур — Салават Юлаев
  • Адмирал — Металлург Мг
  • Авангард — Ак Барс
  • Автомобилист — Торпедо
  • Нефтехимик — Трактор
  • Лада — Барыс
  • Локомотив — Динамо Мн
  • Северсталь — Сибирь
  • Витязь — ХК Сочи
  • СКА — ЦСКА

27 января

  • Спартак — Динамо М
  • Амур — Металлург Мг

28 января

  • Адмирал — Салават Юлаев
  • Авангард — Трактор
  • Барыс — Ак Барс
  • Нефтехимик — Лада
  • ХК Сочи — Куньлунь Ред Стар
  • Северсталь — ЦСКА
  • Динамо Мн — Сибирь

29 января

  • Амур — Металлург Мг
  • Адмирал — Салават Юлаев
  • ХК Сочи — Куньлунь Ред Стар
  • Динамо М — Витязь
  • Спартак — Торпедо
  • СКА — Локомотив

30 января

  • Сибирь — Ак Барс
  • Нефтехимик — Лада

31 января

  • Барыс — Авангард
  • Трактор — Автомобилист
  • ХК Сочи — Динамо Мн
  • Куньлунь Ред Стар — Витязь
  • ЦСКА — Торпедо
  • Спартак — Локомотив

1 февраля

  • Салават Юлаев — Лада

2 февраля

  • Сибирь — Амур
  • Металлург Мг — Авангард
  • Торпедо — Динамо М
  • Северсталь — Динамо Мн
  • Витязь — Локомотив
  • Куньлунь Ред Стар — Адмирал
  • ЦСКА — СКА
  • Спартак — Автомобилист

3 февраля

  • Ак Барс — Трактор

4 февраля

  • Барыс — Амур
  • Салават Юлаев — СКА
  • Торпедо — Северсталь
  • Витязь — Куньлунь Ред Стар
  • Динамо М — Локомотив
  • Спартак — Авангард
  • ЦСКА — Автомобилист
  • Динамо Мн — Адмирал

5 февраля

  • Лада — Нефтехимик
  • Ак Барс — Сибирь
  • Торпедо — Трактор
  • Витязь — ХК Сочи

6 февраля

  • Авангард — СКА
  • Барыс — Амур
  • Металлург Мг — Адмирал
  • Салават Юлаев — ЦСКА
  • Динамо М — Автомобилист
  • Динамо Мн — Северсталь

7 февраля

  • Трактор — ХК Сочи
  • Локомотив — Сибирь

8 февраля

  • Авангард — Спартак
  • Барыс — СКА
  • Трактор — Ак Барс
  • Лада — Амур
  • Локомотив — Адмирал
  • Витязь — Северсталь
  • Динамо Мн — ЦСКА

9 февраля

  • Нефтехимик — Сибирь
  • Торпедо — ХК Сочи

10 февраля

  • Барыс — Спартак
  • Салават Юлаев — Ак Барс
  • Северсталь — Локомотив

11 февраля

  • Авангард — Сибирь
  • Металлург Мг — Динамо М
  • Торпедо — Нефтехимик
  • Северсталь — Динамо Мн
  • Витязь — ЦСКА
  • СКА — ХК Сочи

12 февраля

  • Локомотив — Спартак

13 февраля

  • Амур — Трактор
  • Адмирал — Барыс
  • Автомобилист — Динамо М
  • Салават Юлаев — Авангард
  • Ак Барс — Нефтехимик
  • Витязь — Динамо Мн
  • Куньлунь Ред Стар — ЦСКА
  • СКА — Лада

14 февраля

  • Амур — Трактор
  • Адмирал — Барыс
  • ХК Сочи — Торпедо
  • Северсталь — Спартак

15 февраля

  • Сибирь — Нефтехимик
  • Автомобилист — Авангард
  • Ак Барс — Металлург Мг
  • Локомотив — ЦСКА
  • Динамо М — Динамо Мн
  • Куньлунь Ред Стар — Лада
  • СКА — Салават Юлаев

16 февраля

  • Амур — Барыс
  • Адмирал — Трактор
  • ХК Сочи — Торпедо

17 февраля

  • Авангард — Металлург Мг
  • Локомотив — Салават Юлаев
  • Спартак — Ак Барс
  • Динамо М — Витязь
  • Куньлунь Ред Стар — Динамо Мн

18 февраля

  • Амур — Барыс
  • Адмирал — Трактор
  • Автомобилист — ХК Сочи
  • Северсталь — Нефтехимик
  • СКА — Торпедо

19 февраля

  • Металлург Мг — Ак Барс
  • ЦСКА — Витязь
  • Динамо М — Салават Юлаев

20 февраля

  • Сибирь — Лада
  • Авангард — Автомобилист
  • Спартак — Торпедо
  • Куньлунь Ред Стар — ХК Сочи
  • СКА — Северсталь
  • Динамо Мн — Нефтехимик

21 февраля

  • Салават Юлаев — Адмирал
  • Ак Барс — Локомотив

22 февраля

  • Авангард — Лада
  • Барыс — Автомобилист
  • Трактор — Витязь
  • Металлург Мг — Амур
  • ЦСКА — Сибирь
  • Динамо М — Северсталь

23 февраля

  • Нефтехимик — Локомотив
  • ХК Сочи — Куньлунь Ред Стар
  • Динамо Мн — СКА

24 февраля

  • Барыс — Лада
  • Трактор — Авангард
  • Металлург Мг — Витязь
  • Салават Юлаев — Сибирь
  • Ак Барс — Амур
  • Торпедо — ЦСКА
  • Спартак — Северсталь
  • Динамо М — Адмирал

25 февраля

  • Автомобилист — Локомотив
  • ХК Сочи — Нефтехимик
  • Куньлунь Ред Стар — СКА

26 февраля

  • Барыс — Сибирь
  • Трактор — Амур
  • Металлург Мг — Авангард
  • Салават Юлаев — Северсталь
  • Ак Барс — Адмирал
  • Торпедо — Лада
  • Спартак — Динамо Мн
  • Куньлунь Ред Стар — Витязь
  • Динамо М — ЦСКА

Календарь КХЛ в актуальном виде по датам для всех клубов с результатами сыгранных матчей доступен в разделе КХЛ на нашем сайте.

Турнирная таблица КХЛ: регламент

Определение результатов и мест команд на первом этапе Континтентальной хоккейной лиги 2023 / 2024 в дивизионах, конференциях и общей таблице чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. В случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает та, которая выполнила следующие критерии (применяются последовательно):

1. Имеет большее количество побед в основное время во всех матчах первого этапа;

2. Одержала большее количество побед в овертаймах;

3. Одержала большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя матча;

4. Имеет лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб;

5. Имеет большее количество заброшенных шайб.

При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

Матч звезд КХЛ

Неделя звезд хоккея в КХЛ для сезона 2023 / 2024 запланирована на декабрь 2023 года. По данным «СЭ», звездный уик-энд примет Санкт-Петербург на новой домашней арене ХК СКА на проспекте Юрия Гагарина. Дворец будет вмещать более 20 тысяч зрителей, точная дата открытия сооружения пока не названа.

Плей-офф КХЛ: новый формат Кубка Гагарина

В Кубке Гагарина 2024 примут участие по 8 лучших команд Запада и Востока.

По традиции в первом раунде плей-офф между собой сыграют соперники по своим конференциям.

Со второго раунда вводится перекрестный плей-офф. В одной половине сетки будут сведены лучшая из оставшихся команд Запада с четвертой по посеву командой Востока, третья команда Запада со второй командой Востока, в другой — лучшая из оставшихся команд Востока с четвертой по посеву командой Запада, вторая команда Запада с третьей командой Востока. Победители двух пар в обеих половинах сетки затем сыграют в полуфинале плей-офф, а победители этих противостояний — в финале Кубка Гагарина.

Где смотреть трансляции матчей КХЛ

Матчи КХЛ в сезоне 2023 / 2024 в России будут транслироваться на каналах и сайте «Матч ТВ», KHL и KHL Prime и на 18 телеканалах в 15 регионах России.

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1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
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ЦСКА – Ак Барс
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