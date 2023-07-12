КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона
Когда стартует сезон КХЛ 2023 / 2024
16-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги начнется в сентябре матчем между ЦСКА и «Ак Барсом», который пройдет в Москве. Регулярный чемпионат стартует 1 сентября 2023 года и завершится 26 февраля 2024 года. Чемпионат продлится рекордные 165 дней.
До первой паузы команды проведут 98 игровых дней подряд. Розыгрыш Кубка Гагарина (плей-офф КХЛ) начнется 29 февраля 2024 года и ориентировочно продлится до 29 апреля.
Состав участников: команды КХЛ
В сезоне КХЛ-2023/24 всего выступит 23 клуба — 20 из России и по одному из Белоруссии, Казахстана и Китая. Все команды поделены на две конференции — Западную и Восточную, которые, в свою очередь, разбиты два дивизиона. Их названия носят имена прославленных советских хоккеистов и тренеров.
Западная конференция
Дивизион Боброва
- «Витязь»
- СКА
- «Спартак»
- «Торпедо»
- «Сочи»
Дивизион Тарасова
- «Динамо- Москва»
- «Динамо-Минск»
- «Куньлунь Ред Стар»
- «Локомотив»
- «Северсталь»
- ЦСКА
Восточная конференция
Дивизион Харламова
- «Автомобилист»
- «Ак Барс»
- «Лада»
- «Металлург»
- «Нефтехимик»
- «Трактор»
Дивизион Чернышева
- «Авангард»
- «Амур»
- «Барыс»
- «Сибирь»
- «Салават Юлаев»
- «Адмирал»
Календарь игр КХЛ
1 сентября 2023
- ЦСКА — Ак Барс
2 сентября
- Авангард — Сибирь
- Барыс — Салават Юлаев
- Автомобилист — Металлург Мг
- Нефтехимик — Динамо Мн
- Лада — Трактор
- Северсталь — ХК Сочи
- Витязь — Амур
- Спартак — Куньлунь Ред Стар
- Динамо М — СКА
3 сентября
- Локомотив — Торпедо
- ЦСКА — Адмирал
4 сентября
- Барыс — Сибирь
- Автомобилист — Салават Юлаев
- Лада — СКА
- Ак Барс — Трактор
- Витязь — Динамо Мн
- Динамо М — Амур
- Спартак — Северсталь
- Куньлунь Ред Стар — ХК Сочи
5 сентября
- ЦСКА — Металлург Мг
6 сентября
- Нефтехимик — Северсталь
- Лада — Салават Юлаев
- Ак Барс — ХК Сочи
- Торпедо — СКА
- Локомотив — Трактор
- Витязь — Адмирал
- Спартак — Амур
- Куньлунь Ред Стар — Динамо Мн
7 сентября
- Сибирь — Барыс
- Авангард — Автомобилист
- Динамо М — Металлург Мг
8 сентября
- Нефтехимик — ЦСКА
- Ак Барс — Куньлунь Ред Стар
- Торпедо — Динамо Мн
- Локомотив — СКА
- Витязь — Трактор
- Спартак — Адмирал
9 сентября
- Сибирь — Автомобилист
- Авангард — Барыс
- Лада — Амур
- Витязь — Металлург Мг
- Динамо М — ХК Сочи
10 сентября
- Куньлунь Ред Стар — ЦСКА
11 сентября
- Авангард — Амур
- Салават Юлаев — Металлург Мг
- Нефтехимик — Автомобилист
- Локомотив — ХК Сочи
- Динамо М — Барыс
12 сентября
- Трактор — Лада
- Ак Барс — Динамо Мн
- Торпедо — Адмирал
- Локомотив — Куньлунь Ред Стар
- СКА — Спартак
13 сентября
- Сибирь — Амур
- Северсталь — ХК Сочи
- ЦСКА — Динамо М
14 сентября
- Авангард — Адмирал
- Трактор — Динамо Мн
- Автомобилист — Нефтехимик
- Металлург Мг — Лада
- Салават Юлаев — Ак Барс
- Торпедо — Куньлунь Ред Стар
- Витязь — Спартак
15 сентября
- ХК Сочи — Сибирь
- СКА — Динамо М
16 сентября
- Авангард — Нефтехимик
- Барыс — Адмирал
- Трактор — Автомобилист
- Металлург Мг — Лада
- Ак Барс — Торпедо
- Витязь — Северсталь
- ЦСКА — Спартак
- Куньлунь Ред Стар — Локомотив
17 сентября
- СКА — Сибирь
18 сентября
- Барыс — Нефтехимик
- Трактор — Лада
- Металлург Мг — Автомобилист
- Салават Юлаев — Торпедо
- Ак Барс — Витязь
- ХК Сочи — Северсталь
- Динамо М — Спартак
- ЦСКА — Локомотив
19 сентября
- Амур — Куньлунь Ред Стар
20 сентября
- Металлург Мг — Автомобилист
- Салават Юлаев — Нефтехимик
- Торпедо — Витязь
- СКА — Северсталь
- Динамо Мн — Локомотив
21 сентября
- Амур — Динамо М
- Адмирал — Куньлунь Ред Стар
- Сибирь — Авангард
- Лада — ЦСКА
- ХК Сочи — Трактор
- Спартак — Барыс
22 сентября
- Салават Юлаев — Автомобилист
- Динамо Мн — Витязь
23 сентября
- Амур — СКА
- Адмирал — Динамо М
- Сибирь — Барыс
- Нефтехимик — Авангард
- Лада — Куньлунь Ред Стар
- Локомотив — ЦСКА
- Северсталь — Металлург Мг
- Спартак — Трактор
24 сентября
- Ак Барс — Салават Юлаев
- Динамо Мн — Торпедо
25 сентября
- Адмирал — СКА
- Сибирь — Динамо М
- Автомобилист — Авангард
- Нефтехимик — Барыс
- Лада — Трактор
- Локомотив — Металлург Мг
26 сентября
- Витязь — Торпедо
- ЦСКА — Северсталь
- Спартак — ХК Сочи
- Динамо Мн — Ак Барс
27 сентября
- Сибирь — СКА
- Салават Юлаев — Трактор
- Нефтехимик — Амур
- Локомотив — Автомобилист
- Куньлунь Ред Стар — Металлург Мг
28 сентября
- Барыс — Адмирал
- Торпедо — Ак Барс
- Северсталь — Спартак
- Витязь — Лада
- ЦСКА — ХК Сочи
29 сентября
- Салават Юлаев — Металлург Мг
- Куньлунь Ред Стар — Амур
- Динамо М — Авангард
30 сентября
- Барыс — Сибирь
- Трактор — Нефтехимик
- Автомобилист — Адмирал
- Торпедо — ХК Сочи
- Северсталь — Локомотив
- Динамо Мн — Лада
1 октября
- Ак Барс — Амур
- Куньлунь Ред Стар — Авангард
2 октября
- Трактор — Сибирь
- Металлург Мг — Нефтехимик
- Лада — Салават Юлаев
- ХК Сочи — СКА
- Куньлунь Ред Стар — Динамо М
- Спартак — Локомотив
- ЦСКА — Витязь
- Динамо Мн — Барыс
3 октября
- Автомобилист — Амур
- Ак Барс — Северсталь
- Торпедо — Авангард
4 октября
- Трактор — Салават Юлаев
- Металлург Мг — Нефтехимик
- Витязь — Куньлунь Ред Стар
- Спартак — Сибирь
- Динамо М — Локомотив
- ЦСКА — Барыс
- Динамо Мн — СКА
5 октября
- Адмирал — Лада
- Ак Барс — Авангард
- ХК Сочи — Северсталь
- Куньлунь Ред Стар — Торпедо
6 октября
- Адмирал — Лада
- Сибирь — Автомобилист
- Металлург Мг — Салават Юлаев
- Витязь — Барыс
- ЦСКА — СКА
- Динамо Мн — Локомотив
7 октября
- Авангард — Трактор
- ХК Сочи — Северсталь
- Динамо М — Торпедо
- Куньлунь Ред Стар — Спартак
8 октября
- Амур — Лада
- Адмирал — Ак Барс
- Металлург Мг — Салават Юлаев
- Нефтехимик — Автомобилист
9 октября
- Барыс — Трактор
- Локомотив — Торпедо
- ХК Сочи — ЦСКА
- Северсталь — Динамо М
- Спартак — Витязь
- СКА — Куньлунь Ред Стар
10 октября
- Амур — Лада
- Адмирал — Ак Барс
- Салават Юлаев — Автомобилист
11 октября
- Сибирь — Трактор
- Авангард — Металлург Мг
- Барыс — Динамо М
- Нефтехимик — Витязь
- Северсталь — Торпедо
- Спартак — ЦСКА
- Куньлунь Ред Стар — Динамо Мн
- СКА — Локомотив
12 октября
- Амур — Ак Барс
- Нефтехимик — ХК Сочи
13 октября
- Сибирь — Металлург Мг
- Авангард — Динамо М
- Барыс — Локомотив
- Автомобилист — Трактор
- Салават Юлаев — Витязь
- СКА — Динамо Мн
14 октября
- Амур — Ак Барс
- Лада — Адмирал
- Торпедо — Спартак
- ЦСКА — ХК Сочи
- Куньлунь Ред Стар — Нефтехимик
15 октября
- Авангард — Локомотив
- Барыс — Металлург Мг
- Автомобилист — Витязь
- Салават Юлаев — Динамо Мн
16 октября
- Лада — Нефтехимик
- Торпедо — Северсталь
- ХК Сочи — Спартак
- Динамо М — Сибирь
- ЦСКА — Куньлунь Ред Стар
- СКА — Адмирал
17 октября
- Трактор — Амур
- Автомобилист — Металлург Мг
18 октября
- Нефтехимик — Адмирал
- Лада — Барыс
- Торпедо — Сибирь
- ХК Сочи — Спартак
- Витязь — Авангард
- Динамо М — Северсталь
19 октября
- Трактор — Металлург Мг
- Автомобилист — Амур
- ЦСКА — Локомотив
- Динамо Мн — Куньлунь Ред Стар
20 октября
- Лада — Авангард
- Ак Барс — Сибирь
- ХК Сочи — Барыс
- Северсталь — Салават Юлаев
21 октября
- Нефтехимик — СКА
- Торпедо — Амур
- Витязь — Локомотив
22 октября
- Адмирал — Спартак
- Автомобилист — Сибирь
- Металлург Мг — Авангард
- Ак Барс — ЦСКА
- Динамо М — Лада
- Куньлунь Ред Стар — Барыс
- Динамо Мн — Салават Юлаев
23 октября
- Нефтехимик — Трактор
- Локомотив — СКА
24 октября
- Амур — Спартак
- Адмирал — ЦСКА
- Автомобилист — Барыс
- Ак Барс — Авангард
- Торпедо — Салават Юлаев
- Северсталь — Лада
- Витязь — Динамо М
25 октября
- Металлург Мг — Трактор
- Куньлунь Ред Стар — СКА
26 октября
- Амур — ЦСКА
- Адмирал — Витязь
- Сибирь — Спартак
- Авангард — Салават Юлаев
27 октября
- Барыс — Динамо Мн
- Трактор — Металлург Мг
- Нефтехимик — Куньлунь Ред Стар
- Лада — Ак Барс
- Торпедо — Автомобилист
- Локомотив — Северсталь
- ХК Сочи — СКА
28 октября
- Амур — Витязь
- Сибирь — ЦСКА
- Салават Юлаев — Динамо М
29 октября
- Авангард — Динамо Мн
- Барыс — Торпедо
- Трактор — Куньлунь Ред Стар
- Нефтехимик — Ак Барс
- Лада — Металлург Мг
- Северсталь — Автомобилист
30 октября
- Сибирь — Витязь
- Лада — Адмирал
- ХК Сочи — Динамо М
31 октября
- Авангард — Торпедо
- Автомобилист — Куньлунь Ред Стар
- Металлург Мг — Барыс
- Салават Юлаев — Амур
- ХК Сочи — Динамо М
- Спартак — Нефтехимик
- СКА — Ак Барс
- Динамо Мн — Северсталь
1 ноября
- Трактор — Адмирал
2 ноября
- Автомобилист — Барыс
- Салават Юлаев — Ак Барс
- Нефтехимик — Сибирь
- Лада — Северсталь
- Локомотив — Динамо Мн
- ХК Сочи — Амур
- Спартак — ЦСКА
- Куньлунь Ред Стар — Торпедо
- СКА — Авангард
3 ноября
- Трактор — Адмирал
4 ноября
- Автомобилист — Нефтехимик
- Металлург Мг — Динамо Мн
- Салават Юлаев — Сибирь
- Ак Барс — Барыс
- Локомотив — Динамо М
- ХК Сочи — Авангард
- Витязь — СКА
- Спартак — Торпедо
5 ноября
- ЦСКА — Лада
- Куньлунь Ред Стар — Северсталь
6 ноября
- Амур — Локомотив
- Автомобилист — Сибирь
- Салават Юлаев — Нефтехимик
- Витязь — Динамо М
- Спартак — СКА
- Куньлунь Ред Стар — Северсталь
- Динамо Мн — Авангард
7 ноября
- Барыс — Ак Барс
- Салават Юлаев — ХК Сочи
- ЦСКА — Трактор
8 ноября
- Адмирал — Локомотив
- Металлург Мг — Сибирь
- Витязь — Торпедо
- Динамо М — Куньлунь Ред Стар
9 ноября
- Амур — Автомобилист
- Нефтехимик — Спартак
- Лада — Ак Барс
- ЦСКА — Авангард
- СКА — Трактор
- Динамо Мн — ХК Сочи
10 ноября
- Амур — Автомобилист
- Адмирал — Торпедо
- Сибирь — Локомотив
- Барыс — Куньлунь Ред Стар
- Витязь — Северсталь
- Динамо Мн — ХК Сочи
11 ноября
- Металлург Мг — Ак Барс
- Лада — Спартак
- СКА — Нефтехимик
12 ноября
- Амур — Торпедо
- Адмирал — Автомобилист
- Авангард — Куньлунь Ред Стар
- Барыс — Северсталь
- Салават Юлаев — Локомотив
- Динамо Мн — Динамо М
13 ноября
- ХК Сочи — Витязь
- ЦСКА — Нефтехимик
14 ноября
- Адмирал — Автомобилист
- Сибирь — Торпедо
- Авангард — Северсталь
- Трактор — Салават Юлаев
- Ак Барс — СКА
- ХК Сочи — Витязь
- Спартак — Динамо М
- Динамо Мн — Металлург Мг
15 ноября
- ЦСКА — Амур
16 ноября
- Сибирь — Металлург Мг
- Трактор — Барыс
- Ак Барс — Динамо М
- Локомотив — Куньлунь Ред Стар
- ХК Сочи — Лада
- Северсталь — СКА
- Спартак — Салават Юлаев
- Динамо Мн — Витязь
17 ноября
- Авангард — Адмирал
- Нефтехимик — Амур
18 ноября
- Трактор — Автомобилист
- Металлург Мг — Барыс
- Ак Барс — Салават Юлаев
- Торпедо — Динамо М
- Локомотив — СКА
- ХК Сочи — ЦСКА
- Северсталь — Витязь
- Спартак — Лада
- Куньлунь Ред Стар — Сибирь
19 ноября
- Амур — Адмирал
- Нефтехимик — Авангард
- Северсталь — Витязь
20 ноября
- Металлург Мг — Сибирь
- Лада — Динамо Мн
- Торпедо — Барыс
- СКА — ЦСКА
21 ноября
- Амур — Адмирал
- Трактор — Авангард
- Нефтехимик — Салават Юлаев
- Локомотив — Спартак
- Динамо М — Ак Барс
22 ноября
- Сибирь — ХК Сочи
- Автомобилист — Динамо Мн
- Северсталь — ЦСКА
23 ноября
- Барыс — Нефтехимик
- Металлург Мг — Трактор
- Салават Юлаев — Авангард
- Локомотив — Лада
- Динамо М — Торпедо
- Куньлунь Ред Стар — Ак Барс
- СКА — Спартак
24 ноября
- Амур — Северсталь
- Адмирал — ХК Сочи
- Динамо Мн — ЦСКА
25 ноября
- Сибирь — Нефтехимик
- Автомобилист — Лада
- Металлург Мг — Спартак
- Салават Юлаев — Трактор
- Витязь — Ак Барс
- СКА — Торпедо
26 ноября
- Амур — ХК Сочи
- Адмирал — Северсталь
- Динамо Мн — Динамо М
27 ноября
- Сибирь — Куньлунь Ред Стар
- Барыс — Витязь
- Трактор — Торпедо
- Автомобилист — Спартак
- ЦСКА — Локомотив
28 ноября
- Амур — Адмирал
- Сибирь — Северсталь
- Нефтехимик — Металлург Мг
- Ак Барс — Лада
- СКА — Динамо М
29 ноября
- Авангард — Витязь
- Торпедо — Локомотив
- ЦСКА — Динамо Мн
30 ноября
- Сибирь — Адмирал
- Барыс — Металлург Мг
- Салават Юлаев — Лада
- Ак Барс — Автомобилист
- Куньлунь Ред Стар — Спартак
1 декабря
- Амур — Динамо Мн
- Авангард — Нефтехимик
- Трактор — Динамо М
- ХК Сочи — Локомотив
- СКА — Витязь
2 декабря
- Сибирь — Лада
- Салават Юлаев — Спартак
- Куньлунь Ред Стар — Автомобилист
3 декабря
- Адмирал — Динамо Мн
- Трактор — ЦСКА
- Металлург Мг — СКА
- Ак Барс — Нефтехимик
- Торпедо — Динамо М
- ХК Сочи — Локомотив
- Северсталь — Барыс
4 декабря
- Авангард — Амур
5 декабря
- Сибирь — Динамо Мн
- Авангард — Барыс
- Автомобилист — СКА
- Металлург Мг — ЦСКА
- Лада — Торпедо
- Северсталь — Ак Барс
- Витязь — Салават Юлаев
- Спартак — Динамо М
- Куньлунь Ред Стар — ХК Сочи
6 декабря
- Адмирал — Амур
7 декабря
- Адмирал — Амур
- Сибирь — Барыс
- Трактор — СКА
- Автомобилист — Салават Юлаев
- Металлург Мг — Торпедо
- Лада — Нефтехимик
- Локомотив — Ак Барс
- Северсталь — Динамо М
- Витязь — ЦСКА
- Спартак — ХК Сочи
19 декабря
- Авангард — Ак Барс
- Автомобилист — Трактор
- Салават Юлаев — Барыс
- Лада — Сибирь
- Торпедо — Спартак
- Локомотив — Северсталь
- Динамо М — ЦСКА
- СКА — ХК Сочи
- Динамо Мн — Витязь
20 декабря
- Адмирал — Амур
21 декабря
- Авангард — ХК Сочи
- Автомобилист — Ак Барс
- Нефтехимик — Барыс
- Лада — Сибирь
- Локомотив — Витязь
- Северсталь — Торпедо
- Динамо М — Трактор
- СКА — ЦСКА
22 декабря
- Металлург Мг — Амур
- Салават Юлаев — Адмирал
- Спартак — Динамо Мн
- Куньлунь Ред Стар — Трактор
23 декабря
- Сибирь — Ак Барс
- Барыс — ХК Сочи
- Нефтехимик — Динамо М
- Торпедо — СКА
- Локомотив — ЦСКА
24 декабря
- Авангард — Металлург Мг
- Лада — Автомобилист
- Северсталь — Адмирал
- Витязь — Динамо Мн
- Спартак — Куньлунь Ред Стар
25 декабря
- Амур — Нефтехимик
- Динамо М — СКА
- ЦСКА — Салават Юлаев
26 декабря
- Сибирь — Авангард
- Лада — Металлург Мг
- Торпедо — Спартак
- ХК Сочи — Адмирал
- Северсталь — Трактор
- Куньлунь Ред Стар — Локомотив
- Динамо Мн — Автомобилист
27 декабря
- Амур — Нефтехимик
- ЦСКА — СКА
28 декабря
- Сибирь — Трактор
- Барыс — Авангард
- Лада — Динамо М
- Ак Барс — Металлург Мг
- Торпедо — Локомотив
- ХК Сочи — Салават Юлаев
- Северсталь — Куньлунь Ред Стар
- Витязь — Автомобилист
- Динамо Мн — Спартак
29 декабря
- Адмирал — Нефтехимик
30 декабря
- Адмирал — Нефтехимик
- Барыс — Трактор
- Металлург Мг — Куньлунь Ред Стар
- Лада — Авангард
- Ак Барс — Салават Юлаев
- Локомотив — Динамо М
- ХК Сочи — Динамо Мн
- Витязь — Спартак
- ЦСКА — Северсталь
- СКА — Автомобилист
3 января 2024
- Сибирь — Адмирал
- Авангард — Салават Юлаев
- Автомобилист — Трактор
- Локомотив — Барыс
- ХК Сочи — Металлург Мг
- Северсталь — Амур
- СКА — Витязь
4 января
- Нефтехимик — Лада
- Торпедо — Куньлунь Ред Стар
5 января
- Сибирь — Салават Юлаев
- Трактор — Барыс
- Нефтехимик — Металлург Мг
- Ак Барс — Адмирал
- ХК Сочи — Автомобилист
- Северсталь — Витязь
- ЦСКА — Спартак
- СКА — Локомотив
- Динамо Мн — Амур
6 января
- Авангард — Лада
- Динамо М — Куньлунь Ред Стар
7 января
- Трактор — Локомотив
- Салават Юлаев — Барыс
- Ак Барс — Автомобилист
- Торпедо — Динамо Мн
- Северсталь — ХК Сочи
- Витязь — Нефтехимик
- Динамо М — Спартак
- ЦСКА — Куньлунь Ред Стар
- СКА — Металлург Мг
8 января
- Амур — Сибирь
- Адмирал — Авангард
9 января
- Трактор — Нефтехимик
- Металлург Мг — Локомотив
- Салават Юлаев — Куньлунь Ред Стар
- Лада — Автомобилист
- Ак Барс — Барыс
- Динамо М — ХК Сочи
- ЦСКА — Торпедо
- Динамо Мн — Спартак
10 января
- Амур — Сибирь
- Адмирал — Авангард
- Витязь — СКА
11 января
- Металлург Мг — ХК Сочи
- Лада — Локомотив
- ЦСКА — Динамо М
- Динамо Мн — Торпедо
12 января
- Амур — Авангард
- Адмирал — Сибирь
- Трактор — Ак Барс
- Нефтехимик — Салават Юлаев
- Северсталь — Куньлунь Ред Стар
- Спартак — СКА
13 января
- Амур — Авангард
- Автомобилист — Лада
- Динамо М — Торпедо
14 января
- Адмирал — Сибирь
- Нефтехимик — Ак Барс
- Локомотив — Витязь
- Северсталь — СКА
- Спартак — Металлург Мг
- Куньлунь Ред Стар — Салават Юлаев
- Динамо Мн — Трактор
15 января
- Барыс — Лада
- Автомобилист — ЦСКА
16 января
- Барыс — Салават Юлаев
- Торпедо — Металлург Мг
- Локомотив — Нефтехимик
- ХК Сочи — Ак Барс
- Спартак — Витязь
- Динамо Мн — Куньлунь Ред Стар
17 января
- Авангард — ЦСКА
- Трактор — Северсталь
- Автомобилист — Адмирал
- СКА — Амур
- Динамо Мн — Куньлунь Ред Стар
18 января
- Сибирь — Салават Юлаев
- Ак Барс — Лада
- Торпедо — Витязь
- Динамо М — Нефтехимик
19 января
- Барыс — ЦСКА
- Трактор — Спартак
- Автомобилист — Северсталь
- Металлург Мг — Адмирал
- Локомотив — Амур
- СКА — Куньлунь Ред Стар
20 января
- Лада — Витязь
- Динамо М — Динамо Мн
21 января
- Металлург Мг — Северсталь
- Салават Юлаев — Амур
- Нефтехимик — Адмирал
- Ак Барс — Спартак
- Торпедо — ЦСКА
- Локомотив — Авангард
22 января
- Барыс — Автомобилист
- Трактор — Сибирь
- Лада — ХК Сочи
- СКА — Динамо Мн
23 января
- Северсталь — Авангард
- Динамо М — Спартак
24 января
- Амур — Салават Юлаев
- Адмирал — Металлург Мг
- Автомобилист — Ак Барс
- Нефтехимик — Торпедо
- Локомотив — ХК Сочи
- Витязь — Сибирь
- ЦСКА — Динамо Мн
- СКА — Барыс
25 января
- Куньлунь Ред Стар — Динамо М
26 января
- Амур — Салават Юлаев
- Адмирал — Металлург Мг
- Авангард — Ак Барс
- Автомобилист — Торпедо
- Нефтехимик — Трактор
- Лада — Барыс
- Локомотив — Динамо Мн
- Северсталь — Сибирь
- Витязь — ХК Сочи
- СКА — ЦСКА
27 января
- Спартак — Динамо М
- Амур — Металлург Мг
28 января
- Адмирал — Салават Юлаев
- Авангард — Трактор
- Барыс — Ак Барс
- Нефтехимик — Лада
- ХК Сочи — Куньлунь Ред Стар
- Северсталь — ЦСКА
- Динамо Мн — Сибирь
29 января
- Амур — Металлург Мг
- Адмирал — Салават Юлаев
- ХК Сочи — Куньлунь Ред Стар
- Динамо М — Витязь
- Спартак — Торпедо
- СКА — Локомотив
30 января
- Сибирь — Ак Барс
- Нефтехимик — Лада
31 января
- Барыс — Авангард
- Трактор — Автомобилист
- ХК Сочи — Динамо Мн
- Куньлунь Ред Стар — Витязь
- ЦСКА — Торпедо
- Спартак — Локомотив
1 февраля
- Салават Юлаев — Лада
2 февраля
- Сибирь — Амур
- Металлург Мг — Авангард
- Торпедо — Динамо М
- Северсталь — Динамо Мн
- Витязь — Локомотив
- Куньлунь Ред Стар — Адмирал
- ЦСКА — СКА
- Спартак — Автомобилист
3 февраля
- Ак Барс — Трактор
4 февраля
- Барыс — Амур
- Салават Юлаев — СКА
- Торпедо — Северсталь
- Витязь — Куньлунь Ред Стар
- Динамо М — Локомотив
- Спартак — Авангард
- ЦСКА — Автомобилист
- Динамо Мн — Адмирал
5 февраля
- Лада — Нефтехимик
- Ак Барс — Сибирь
- Торпедо — Трактор
- Витязь — ХК Сочи
6 февраля
- Авангард — СКА
- Барыс — Амур
- Металлург Мг — Адмирал
- Салават Юлаев — ЦСКА
- Динамо М — Автомобилист
- Динамо Мн — Северсталь
7 февраля
- Трактор — ХК Сочи
- Локомотив — Сибирь
8 февраля
- Авангард — Спартак
- Барыс — СКА
- Трактор — Ак Барс
- Лада — Амур
- Локомотив — Адмирал
- Витязь — Северсталь
- Динамо Мн — ЦСКА
9 февраля
- Нефтехимик — Сибирь
- Торпедо — ХК Сочи
10 февраля
- Барыс — Спартак
- Салават Юлаев — Ак Барс
- Северсталь — Локомотив
11 февраля
- Авангард — Сибирь
- Металлург Мг — Динамо М
- Торпедо — Нефтехимик
- Северсталь — Динамо Мн
- Витязь — ЦСКА
- СКА — ХК Сочи
12 февраля
- Локомотив — Спартак
13 февраля
- Амур — Трактор
- Адмирал — Барыс
- Автомобилист — Динамо М
- Салават Юлаев — Авангард
- Ак Барс — Нефтехимик
- Витязь — Динамо Мн
- Куньлунь Ред Стар — ЦСКА
- СКА — Лада
14 февраля
- Амур — Трактор
- Адмирал — Барыс
- ХК Сочи — Торпедо
- Северсталь — Спартак
15 февраля
- Сибирь — Нефтехимик
- Автомобилист — Авангард
- Ак Барс — Металлург Мг
- Локомотив — ЦСКА
- Динамо М — Динамо Мн
- Куньлунь Ред Стар — Лада
- СКА — Салават Юлаев
16 февраля
- Амур — Барыс
- Адмирал — Трактор
- ХК Сочи — Торпедо
17 февраля
- Авангард — Металлург Мг
- Локомотив — Салават Юлаев
- Спартак — Ак Барс
- Динамо М — Витязь
- Куньлунь Ред Стар — Динамо Мн
18 февраля
- Амур — Барыс
- Адмирал — Трактор
- Автомобилист — ХК Сочи
- Северсталь — Нефтехимик
- СКА — Торпедо
19 февраля
- Металлург Мг — Ак Барс
- ЦСКА — Витязь
- Динамо М — Салават Юлаев
20 февраля
- Сибирь — Лада
- Авангард — Автомобилист
- Спартак — Торпедо
- Куньлунь Ред Стар — ХК Сочи
- СКА — Северсталь
- Динамо Мн — Нефтехимик
21 февраля
- Салават Юлаев — Адмирал
- Ак Барс — Локомотив
22 февраля
- Авангард — Лада
- Барыс — Автомобилист
- Трактор — Витязь
- Металлург Мг — Амур
- ЦСКА — Сибирь
- Динамо М — Северсталь
23 февраля
- Нефтехимик — Локомотив
- ХК Сочи — Куньлунь Ред Стар
- Динамо Мн — СКА
24 февраля
- Барыс — Лада
- Трактор — Авангард
- Металлург Мг — Витязь
- Салават Юлаев — Сибирь
- Ак Барс — Амур
- Торпедо — ЦСКА
- Спартак — Северсталь
- Динамо М — Адмирал
25 февраля
- Автомобилист — Локомотив
- ХК Сочи — Нефтехимик
- Куньлунь Ред Стар — СКА
26 февраля
- Барыс — Сибирь
- Трактор — Амур
- Металлург Мг — Авангард
- Салават Юлаев — Северсталь
- Ак Барс — Адмирал
- Торпедо — Лада
- Спартак — Динамо Мн
- Куньлунь Ред Стар — Витязь
- Динамо М — ЦСКА
Календарь КХЛ в актуальном виде по датам для всех клубов с результатами сыгранных матчей доступен в разделе КХЛ на нашем сайте.
Турнирная таблица КХЛ: регламент
Определение результатов и мест команд на первом этапе Континтентальной хоккейной лиги 2023 / 2024 в дивизионах, конференциях и общей таблице чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. В случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает та, которая выполнила следующие критерии (применяются последовательно):
1. Имеет большее количество побед в основное время во всех матчах первого этапа;
2. Одержала большее количество побед в овертаймах;
3. Одержала большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя матча;
4. Имеет лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб;
5. Имеет большее количество заброшенных шайб.
При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Матч звезд КХЛ
Неделя звезд хоккея в КХЛ для сезона 2023 / 2024 запланирована на декабрь 2023 года. По данным «СЭ», звездный уик-энд примет Санкт-Петербург на новой домашней арене ХК СКА на проспекте Юрия Гагарина. Дворец будет вмещать более 20 тысяч зрителей, точная дата открытия сооружения пока не названа.
Плей-офф КХЛ: новый формат Кубка Гагарина
В Кубке Гагарина 2024 примут участие по 8 лучших команд Запада и Востока.
По традиции в первом раунде плей-офф между собой сыграют соперники по своим конференциям.
Со второго раунда вводится перекрестный плей-офф. В одной половине сетки будут сведены лучшая из оставшихся команд Запада с четвертой по посеву командой Востока, третья команда Запада со второй командой Востока, в другой — лучшая из оставшихся команд Востока с четвертой по посеву командой Запада, вторая команда Запада с третьей командой Востока. Победители двух пар в обеих половинах сетки затем сыграют в полуфинале плей-офф, а победители этих противостояний — в финале Кубка Гагарина.
Где смотреть трансляции матчей КХЛ
Матчи КХЛ в сезоне 2023 / 2024 в России будут транслироваться на каналах и сайте «Матч ТВ», KHL и KHL Prime и на 18 телеканалах в 15 регионах России.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Ак Барс
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