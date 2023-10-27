«Ак Барс» проиграл «Ладе» в матче лидеров «Востока»

«Ак Барс» на выезде проиграл «Ладе» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:6.

У казанцев забивали Максим Быков, Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Яшкин. У тольяттинцев отметились Владислав Семин, Скотт Космачук, Остап Сафин, Егок Бабенко, Дмитрий Кугрышев и Иван Романов.

«Ак Барс» остался на втором месте в турнирной таблице «Востока» с 32 очками. У «Лады» — 31 очко и третье место.

В следующем матче казанцы сыграют в гостях с «Нефтехимиком» 29 октября. «Лада» примет «Металлург» из Магнитогорска в этот же день.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 6:3 (1:0, 2:3, 3:0)

Голы: Семин — 1 (Космачук), 4:20 — 1:0. Быков — 1 (Войнов, Кателевский), 22:59 — 1:1. Космачук — 6 (М. Березин, Бабенко), 28:14 — 2:1. Кагарлицкий — 6 (Хенкель, Свечников), 32:56 — 2:2. Яшкин — 12 (Радулов, Семенов), 34:29 — 2:3. Сафин — 8 (Стальнов, Демидов), 35:02 — 3:3. Бабенко — 1 (Кугрышев, Демидов), 41:34 — 4:3. Кугрышев — 4 (п.в., Росандич), 58:06 — 5:3. Романов — 4 (п.в., Алтыбармакян, Демидов), 58:42 — 6:3.

Вратари: Трушков — Билялов (57:33 — 58:06, 58:14 — 58:42).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 23 (6+8+9) — 23 (7+11+5).

Судьи: Белов, Оскирко.

27 октября. Тольятти. Лада Арена.