«Ак Барс» проиграл «Ладе» в матче лидеров «Востока»
«Ак Барс» на выезде проиграл «Ладе» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:6.
У казанцев забивали Максим Быков, Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Яшкин. У тольяттинцев отметились Владислав Семин, Скотт Космачук, Остап Сафин, Егок Бабенко, Дмитрий Кугрышев и Иван Романов.
«Ак Барс» остался на втором месте в турнирной таблице «Востока» с 32 очками. У «Лады» — 31 очко и третье место.
В следующем матче казанцы сыграют в гостях с «Нефтехимиком» 29 октября. «Лада» примет «Металлург» из Магнитогорска в этот же день.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 6:3 (1:0, 2:3, 3:0)
Голы: Семин — 1 (Космачук), 4:20 — 1:0. Быков — 1 (Войнов, Кателевский), 22:59 — 1:1. Космачук — 6 (М. Березин, Бабенко), 28:14 — 2:1. Кагарлицкий — 6 (Хенкель, Свечников), 32:56 — 2:2. Яшкин — 12 (Радулов, Семенов), 34:29 — 2:3. Сафин — 8 (Стальнов, Демидов), 35:02 — 3:3. Бабенко — 1 (Кугрышев, Демидов), 41:34 — 4:3. Кугрышев — 4 (п.в., Росандич), 58:06 — 5:3. Романов — 4 (п.в., Алтыбармакян, Демидов), 58:42 — 6:3.
Вратари: Трушков — Билялов (57:33 — 58:06, 58:14 — 58:42).
Штраф: 2 — 0.
Броски: 23 (6+8+9) — 23 (7+11+5).
Судьи: Белов, Оскирко.
27 октября. Тольятти. Лада Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|14
|11
|32
|2
|Ак Барс
|22
|15
|7
|32
|3
|Лада
|25
|13
|12
|31
|4
|Автомобилист
|24
|13
|11
|28
|5
|Сал. Юлаев
|22
|13
|9
|27
|6
|Авангард
|22
|12
|10
|27
|7
|Трактор
|24
|12
|12
|26
|8
|Сибирь
|22
|11
|11
|25
|9
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|23
|10
|Амур
|22
|8
|14
|22
|11
|Барыс
|24
|7
|17
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|2
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|3
|Динамо М
|22
|15
|7
|31
|4
|Торпедо
|23
|14
|9
|30
|5
|ЦСКА
|23
|12
|11
|26
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|СКА
|22
|12
|10
|24
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|23
|9
|Северсталь
|21
|8
|13
|20
|10
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|19
|11
|Витязь
|23
|7
|16
|16
|27.10
|16:30
|
Барыс – Динамо Мн
|1 : 2 ОТ
|27.10
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
|5 : 1
|27.10
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|6 : 3
|27.10
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|4 : 3
|27.10
|19:00
|
Нефтехимик – Куньлунь РС
|3 : 4 Б
|27.10
|19:30
|
Сочи – СКА
|5 : 4
|27.10
|19:30
|
Торпедо – Автомобилист
|4 : 2