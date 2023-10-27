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Сегодня, 20:14

«Ак Барс» проиграл «Ладе» в матче лидеров «Востока»

Руслан Минаев
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«Лада» — «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс».

«Ак Барс» на выезде проиграл «Ладе» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:6.

У казанцев забивали Максим Быков, Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Яшкин. У тольяттинцев отметились Владислав Семин, Скотт Космачук, Остап Сафин, Егок Бабенко, Дмитрий Кугрышев и Иван Романов.

«Ак Барс» остался на втором месте в турнирной таблице «Востока» с 32 очками. У «Лады» — 31 очко и третье место.

В следующем матче казанцы сыграют в гостях с «Нефтехимиком» 29 октября. «Лада» примет «Металлург» из Магнитогорска в этот же день.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 6:3 (1:0, 2:3, 3:0)

Голы: Семин — 1 (Космачук), 4:20 — 1:0. Быков — 1 (Войнов, Кателевский), 22:59 — 1:1. Космачук — 6 (М. Березин, Бабенко), 28:14 — 2:1. Кагарлицкий — 6 (Хенкель, Свечников), 32:56 — 2:2. Яшкин — 12 (Радулов, Семенов), 34:29 — 2:3. Сафин — 8 (Стальнов, Демидов), 35:02 — 3:3. Бабенко — 1 (Кугрышев, Демидов), 41:34 — 4:3. Кугрышев — 4 (п.в., Росандич), 58:06 — 5:3. Романов — 4 (п.в., Алтыбармакян, Демидов), 58:42 — 6:3.

Вратари: Трушков — Билялов (57:33 — 58:06, 58:14 — 58:42).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 23 (6+8+9) — 23 (7+11+5).

Судьи: Белов, Оскирко.

27 октября. Тольятти. Лада Арена.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Лада
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 14 11 32
2 Ак Барс 22 15 7 32
3 Лада 25 13 12 31
4 Автомобилист 24 13 11 28
5 Сал. Юлаев 22 13 9 27
6 Авангард 22 12 10 27
7 Трактор 24 12 12 26
8 Сибирь 22 11 11 25
9 Нефтехимик 22 9 13 23
10 Амур 22 8 14 22
11 Барыс 24 7 17 21
12 Адмирал 21 6 15 15
Западная конференция И В П О
1 Спартак 24 16 8 34
2 Локомотив 23 15 8 31
3 Динамо М 22 15 7 31
4 Торпедо 23 14 9 30
5 ЦСКА 23 12 11 26
6 Сочи 22 12 10 25
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27.10 16:30
Барыс – Динамо Мн
 1 : 2 ОТ
27.10 17:00
Трактор – Металлург Мг
 5 : 1
27.10 18:00
Лада – Ак Барс
 6 : 3
27.10 19:00
Локомотив – Северсталь
 4 : 3
27.10 19:00
Нефтехимик – Куньлунь РС
 3 : 4 Б
27.10 19:30
Сочи – СКА
 5 : 4
27.10 19:30
Торпедо – Автомобилист
 4 : 2
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