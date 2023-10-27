КХЛ, 27 октября: «Трактор» обыграл «Металлург», «Сочи» победил СКА и другие матчи
27 октября, пятница
«Барыс» — «Динамо» Минск — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Волков — 3 (Коробов, Хэмилтон), 53:21 — 0:1. Бекетаев — 2 (Рахманов, Омирбеков), 58:25 — 1:1. Мороз — 5 (Хэмилтон), 63:12 — 1:2.
Вратари: Паскуале — Колосов.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 25 (9+6+9+1) — 46 (16+15+13+2).
Судьи: Васильев, Ромасько.
27 октября. Астана. «Барыс-Арена».
«Трактор» — «Металлург» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Голы: Акользин — 8 (Карпов, Яковлев), 3:32 — 0:1. Телегин — 1 (Шабанов, Ткачев), 8:38 — 1:1. Бурдасов — 7 (Кравцов, Антипин), 21:05 — 2:1. Карпухин — 1 (Шаров, Котляревский), 23:53 — 3:1. Дер-Аргучинцев — 9 (Бурдасов, Кравцов), 33:45 — 4:1. Блажиевский — 2 (мен., п.в., Шаров), 58:44 — 5:1.
Вратари: Подскребалин — Загидулин (Набоков, 23:53, 43:14 — 44:42, 57:23 — 58:44).
Штраф: 17 — 27.
Броски: 31 (5+16+10) — 22 (7+6+9).
Судьи: Гофман, Спирин.
27 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
«Лада» — «Ак Барс» — 6:3 (1:0, 2:3, 3:0)
Голы: Семин — 1 (Космачук), 4:20 — 1:0. Быков — 1 (Войнов, Кателевский), 22:59 — 1:1. Космачук — 6 (М. Березин, Бабенко), 28:14 — 2:1. Кагарлицкий — 6 (Хенкель, Свечников), 32:56 — 2:2. Яшкин — 12 (Радулов, Семенов), 34:29 — 2:3. Сафин — 8 (Стальнов, Демидов), 35:02 — 3:3. Бабенко — 1 (Кугрышев, Демидов), 41:34 — 4:3. Кугрышев — 4 (п.в., Росандич), 58:06 — 5:3. Романов — 4 (п.в., Алтыбармакян, Демидов), 58:42 — 6:3.
Вратари: Трушков — Билялов (57:33 — 58:06, 58:14 — 58:42).
Штраф: 2 — 0.
Броски: 23 (6+8+9) — 23 (7+11+5).
Судьи: Белов, Оскирко.
27 октября. Тольятти. «Лада Арена».
«Нефтехимик» — «Куньлунь» — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Попов — 2 (Шерстобитов, Бикмуллин), 32:19 — 1:0. Белозеров — 8 (бол., Дергачев, Н. Якупов), 33:57 — 2:0. Челиос — 3 (Вонг, Локхарт), 39:55 — 2:1. Меркли — 2, 45:34 — 2:2. Локхарт — 3, 47:35 — 2:3. Дергачев — 5 (Сетдиков, Клок), 59:57 — 3:3.
Победный буллит: Локхарт.
Вратари: Долганов (57:41 — 59:57 Николаев, 65:00) — Джурасик.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 52 (12+14+23+3) — 31 (9+8+10+4).
Судьи: Гашилов, Шувалов.
27 октября. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена».
«Локомотив» — «Северсталь» — 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)
Голы: Рафиков — 3 (Полунин), 2:25 — 1:0. Лихачев — 8 (бол., Чехович, Рафиков), 13:38 — 2:0. Аймурзин — 5 (Пилипенко), 27:01 — 2:1. Красковский — 5 (мен.), 29:15 — 3:1. Шалунов — 9, 39:53 — 4:1. Муханов — 4 (Жабреев, Лишка), 44:36 — 4:2. Тихонов — 1 (Пилипенко, Аймурзин), 51:54 — 4:3.
Вратари: Исаев — Шугаев (Шостак, 29:15, 59:33 — 59:49).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 35 (14+14+7) — 18 (6+4+8).
Судьи: Кулаков, Раминг.
27 октября. Ярославль. «Арена-2000».
«Торпедо» — «Автомобилист» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы: Артамонов — 3 (Атанасов, Летунов), 4:43 — 1:0. Хрипунов — 2 (Осипов, Воронков), 8:58 — 1:1. Атанасов — 12 (бол., Летунов, Артамонов), 12:41 — 2:1. Макеев — 6 (Севостьянов, Голышев), 29:40 — 2:2. Артамонов — 4 (бол., Кручинин, Атанасов), 50:19 — 3:2. Летунов — 11 (бол., п.в., Артамонов, Атанасов), 59:43 — 4:2.
Вратари: Кульбаков — Аликин (57:26 — 58:55, 59:04 — 59:43).
Штраф: 4 — 14.
Броски: 41 (9+14+18) — 25 (8+10+7).
Судьи: Беляев, Лаврентьев.
27 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
«Сочи» — СКА — 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
Голы: Никишин — 6, 10:17 — 0:1. Гальченюк — 8 (бол., Никишин, Грицюк), 17:32 — 0:2. Рассказов — 5 (бол., Криштоф, Грэм), 28:14 — 1:2. Завгородний — 3 (Сагадеев), 31:43 — 2:2. Тянулин — 6, 32:56 — 3:2. Пашнин — 2 (Поляков), 37:09 — 3:3. Бардаков — 2 (мен., Старков), 42:43 — 3:4. Криштоф — 4 (мен., Хуснутдинов), 43:41 — 4:4. Попов — 6 (бол., Грэм, Криштоф), 59:24 — 5:4.
Вратари: Бердин — Серебряков (59:24).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 33 (11+10+12) — 35 (14+10+11).
Судьи: Морозов, Наумов.
27 октября. Сочи. ДС Большой.
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|14
|11
|32
|2
|Ак Барс
|22
|15
|7
|32
|3
|Лада
|25
|13
|12
|31
|4
|Автомобилист
|24
|13
|11
|28
|5
|Сал. Юлаев
|22
|13
|9
|27
|6
|Авангард
|22
|12
|10
|27
|7
|Трактор
|24
|12
|12
|26
|8
|Сибирь
|22
|11
|11
|25
|9
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|23
|10
|Амур
|22
|8
|14
|22
|11
|Барыс
|24
|7
|17
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|2
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|3
|Динамо М
|22
|15
|7
|31
|4
|Торпедо
|23
|14
|9
|30
|5
|ЦСКА
|23
|12
|11
|26
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|СКА
|22
|12
|10
|24
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|23
|9
|Северсталь
|21
|8
|13
|20
|10
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|19
|11
|Витязь
|23
|7
|16
|16
|27.10
|16:30
|
Барыс – Динамо Мн
|1 : 2 ОТ
|27.10
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
|5 : 1
|27.10
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|6 : 3
|27.10
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|4 : 3
|27.10
|19:00
|
Нефтехимик – Куньлунь РС
|3 : 4 Б
|27.10
|19:30
|
Сочи – СКА
|5 : 4
|27.10
|19:30
|
Торпедо – Автомобилист
|4 : 2