«Спартак» выменял Дмитрия Соловьева у «Авангард» на Марка Вербу

«Спартак» и «Авангард» совершили обмен. В состав красно-белых отправился 21-летний форвард Дмитрия Соловьев. В состав омского клуба перешел 25-летний нападающий Марк Верба.

Соловьев в этом сезоне провел 15 матчей за «Омские Крылья» и набрал 6 (1+5) очков.

У Вербы 1 (0+1) очко в 39 матчах за «Спартак» и «Адмирал» в прошлом сезоне. В этом сезоне он не играл.