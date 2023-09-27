«Куньлунь» и «Металлург» сыграют в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Куньлунь» и «Металлург» в среду, 27 сентября, проведут матч в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет в Мытищах на «Арене Мытищи», начало — в 19.30 по московскому времени.

Матч «Куньлунь» — «Металлург» в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ, а также сайт КХЛ. Трансляция начнется в 19.20 по московскому времени. Также видеотрансляция будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск».

За ключевыми событиями игры «Куньлунь» — «Металлург» вы можете следить в матч-центре на сайте «СЭ».

«Куньлунь» в последних 6 матчах одержал всего 1 победу: китайская команда 19 сентября обыграла «Амур» в Хабаровске (2:1 Б).

«Металлург» в последних 2 матчах набрал 1 очко: магнитогорцы проиграли «Северстали» в Череповце (4:5 ОТ) и уступили «Локомотиву» в Ярославле (1:4).