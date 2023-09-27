«Куньлунь» — «Металлург»: прямая трансляция матча чемпионата КХЛ
«Куньлунь» и «Металлург» в среду, 27 сентября, проведут матч в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет в Мытищах на «Арене Мытищи», начало — в 19.30 по московскому времени.
Матч «Куньлунь» — «Металлург» в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ, а также сайт КХЛ. Трансляция начнется в 19.20 по московскому времени. Также видеотрансляция будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск».
За ключевыми событиями игры «Куньлунь» — «Металлург» вы можете следить в матч-центре на сайте «СЭ».
«Куньлунь» в последних 6 матчах одержал всего 1 победу: китайская команда 19 сентября обыграла «Амур» в Хабаровске (2:1 Б).
«Металлург» в последних 2 матчах набрал 1 очко: магнитогорцы проиграли «Северстали» в Череповце (4:5 ОТ) и уступили «Локомотиву» в Ярославле (1:4).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|10
|8
|2
|17
|2
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|3
|Локомотив
|10
|7
|3
|14
|4
|Сочи
|10
|7
|3
|14
|5
|Спартак
|11
|6
|5
|13
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Северсталь
|9
|5
|4
|11
|8
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|10
|ЦСКА
|11
|4
|7
|9
|11
|Витязь
|11
|1
|10
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|7
|4
|16
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|10
|6
|4
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|9
|3
|6
|8
|11
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|10
|2
|8
|6
|27.09
|15:30
|
Сибирь – СКА
|0 : 3
|27.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|5 : 3
|27.09
|19:00
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|27.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Металлург Мг
|- : -
|27.09
|19:30
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -