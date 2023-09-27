СКА обыграл «Сибирь» и одержал четвертую победу подряд
«Сибирь» проиграла СКА (0:3) в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В составе питерцев по 2 очка набрали нападающие Алекс Гальченюк (2+0) и Михаил Воробьев (1+1) и защитник Артем Сергеев (0+2).
20-летний вратарь СКА Артемий Плешков отбил все 20 бросков и провел второй сухой матч в сезоне.
СКА одержал четвертую победу подряд и прервал 4-матчевую выигрышную серию «Сибири».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Воробьев — 2 (Сергеев, Никишин), 29:31 — 0:1. Гальченюк — 3 (Воробьев, Синяткин), 38:37 — 0:2. Гальченюк — 4 (бол., Сергеев), 58:38 — 0:3.
Вратари: Красоткин — Плешков.
Штраф: 12 — 2.
Броски: 20 (3+7+10) — 36 (15+11+10).
Судьи: Гамалей, Кулаков.
27 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10489 зрителей.
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