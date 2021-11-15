«Амур» упустил преимущество в четыре шайбы, но в овертайме победил «Куньлунь»

«Амур» победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

Хабаровчане вели по ходу матча со счетом 4:0, но умудрились растерять преимущество в основное время. И все же в овертайме «Амур» забил победный гол.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 4:5 ОТ (0:1, 2:3, 2:0, 0:1)

Голы: Горшков — 8, 8:09 — 0:1. Шаров — 5 (Гребенщиков), 22:01 — 0:2. Кузнецов — 2 (Алексеев, Знахаренко), 22:22 — 0:3. Гребенщиков — 1 (Кузнецов, Волгин), 31:46 — 0:4. Йип — 9 (Уэрек), 35:48 — 1:4. Николлс — 3 (Абрамов, Фрэм), 36:23 — 2:4. Абрамов — 3 (Николлс, Бартли), 49:56 — 3:4. Спроул — 3 (С. Фу, Вонг), 51:20 — 4:4. Ленц — 4 (Педан, Кузнецов), 63:21 — 4:5.

Вратари: Смит — Аликин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (6+12+9+2) — 42 (11+17+13+1).

Судьи: Кочетов, Овчинников.

15 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.