«Амур» упустил преимущество в четыре шайбы, но в овертайме победил «Куньлунь»
«Амур» победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.
Хабаровчане вели по ходу матча со счетом 4:0, но умудрились растерять преимущество в основное время. И все же в овертайме «Амур» забил победный гол.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 4:5 ОТ (0:1, 2:3, 2:0, 0:1)
Голы: Горшков — 8, 8:09 — 0:1. Шаров — 5 (Гребенщиков), 22:01 — 0:2. Кузнецов — 2 (Алексеев, Знахаренко), 22:22 — 0:3. Гребенщиков — 1 (Кузнецов, Волгин), 31:46 — 0:4. Йип — 9 (Уэрек), 35:48 — 1:4. Николлс — 3 (Абрамов, Фрэм), 36:23 — 2:4. Абрамов — 3 (Николлс, Бартли), 49:56 — 3:4. Спроул — 3 (С. Фу, Вонг), 51:20 — 4:4. Ленц — 4 (Педан, Кузнецов), 63:21 — 4:5.
Вратари: Смит — Аликин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 29 (6+12+9+2) — 42 (11+17+13+1).
Судьи: Кочетов, Овчинников.
15 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю