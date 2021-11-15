«Динамо» переиграло «Йокерит» и прервало победную серию финнов
21:41
«Динамо» переиграло «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи одолели соперника со счетом 3:1.
Автором победного гола стал нападающий Михаил Фисенко. В коцновке встречи шайбу в пустые ворота отправил форвард Вадим Шипачев.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: О`Делл — 9 (Рашевский, Сергеев), 1:08 — 1:0. Кивисте — 3 (Юнттила, Бьернинен), 27:59 — 1:1. Фисенко — 3, 37:14 — 2:1. Шипачев — 14 (п.в.), 59:59 — 3:1.
Вратари: Бочаров — Линдбек (58:26 — 59:59).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 26 (11+7+8) — 15 (3+7+5).
Судьи: Гофман, Франо.
15 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 1800 зрителей.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю