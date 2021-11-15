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«Динамо» переиграло «Йокерит» и прервало победную серию финнов

21:41
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«Динамо» переиграло «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи одолели соперника со счетом 3:1.

Автором победного гола стал нападающий Михаил Фисенко. В коцновке встречи шайбу в пустые ворота отправил форвард Вадим Шипачев.

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Регулярный чемпионат

«Динамо М» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: О`Делл — 9 (Рашевский, Сергеев), 1:08 — 1:0. Кивисте — 3 (Юнттила, Бьернинен), 27:59 — 1:1. Фисенко — 3, 37:14 — 2:1. Шипачев — 14 (п.в.), 59:59 — 3:1.

Вратари: Бочаров — Линдбек (58:26 — 59:59).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 26 (11+7+8) — 15 (3+7+5).

Судьи: Гофман, Франо.

15 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 1800 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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