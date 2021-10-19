Кудашов: «У нас есть игроки, которые каждый год меняют команды. Им каждый раз драться?»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Ак Барсом» (5:4 ОТ).

«Думаю, игра понравилась болельщикам, получилось обоюдоострой, много силовой борьбы, хороших атак. В каждой игре есть хорошее и плохое. Мне понравилось, как команда перестроилась после первого периода, и как она начала играть дальше — это важный момент, и, естественно, то, что мы победили. Если разбирать по горячим следам, то пропускать четыре шайбы много, хотелось бы меньше.

Начало, однозначно, было за «Ак Барсом», потом мы перехватили инициативу. Наверное, не случайно этот матч перешел в овертайм. Добавить больше нечего, много силовой игры, сначала ее выигрывал «Ак Барс», потом мы стали забирать шайбу. Скорости были высокие, вратари играли нормально. В общем, как обычно в таких случаях говорят, игра получилась уровня плей-офф.

Отдадим должное «Ак Барсу» — сыграли здорово, разобрали все наше большинство и нивелировали какие-то моменты и наработки. Тем не менее, были шансы, которые нужно было использовать. Тот же Клинкхаммер бросил мимо пустых ворот. В таких играх много моментов не бывает, сегодня так получилось.

Мотивация Педана? Здесь нельзя делить на бывшую или прошлую команду. Сегодня была игра, где нужно он заступался, становился лидером, бил, силовую борьбу вел, потому что он большой игрок — ничего особенного, даже в матче с «Ак Барсом». Наверное, на него какая-то атмосфера стадиона ответственность немного накладывала, но я бы не стал делить команды по признаку «кто и где играл». Есть хоккеисты в лиге, которые меняют клубы каждый год — им что теперь, каждую игру драться со всеми?», — сказал Кудашов.

Отметим, что по ходу встречи москвичи уступали со счетом 1:3.