Квартальнов объяснил отсутствие Бурмистрова в составе «Ак Барса»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:5 ОТ) и рассказал о текущем командном статусе Александра Бурмистрова.

«Второй период очень слабо сыграли. Обычно они у нас хорошие, но здесь подумаем, надо разобраться в чем дело. Такой гол пропустили в самом начале... Отдали инициативу, и они ею завладели. Стали играть в давление, доставляли массу неприятностей в нашей зоне. И еще раз говорю: мы были не готовы, «Динамо» сильно добавило второй период. Мы его плохо провели — это ключевое. Проиграли его в чистую. Наудалялись в конце. Вроде из всех забили четыре гола, но с такими командами как «Динамо» надо поменьше пропускать.

Центральные нападающие у нас довольно молодые, а это очень важная часть команды. Ребята играют с перепадами — это нормально. Что с Бурмистровым? Все нормально, он работает, ротируем состав. Все хорошо. Уила теперь на краю используем. Все ребята стараются, играют. Повторюсь: играем против хороших команд. Не могу сказать, что они что-то проваливают. Они растут, и я думаю, будут сильнее. Не думаю, что у нас какая-то большая проблема», — сказал Квартальнов.

Отметим, что Бурмистров пропускает второй матч подряд. В 17 матчах регулярного сезона-2021/22 у нападающего 7 (2+5) очков.