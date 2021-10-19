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Хоккеист «Ак Барса» Дыняк принес извинения женщине, которой разбил лицо шайбой

22:56
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от московского «Динамо» (4:5 ОТ) и рассказал о том, что клуб принес извинения перед женщиной, которой попала шайба в лицо с клюшки Дыняка.

 
Пострадавшая болельщица на&nbsp;трибунах в&nbsp;Казани. Женщине разбили лицо шайбой в матче «Ак Барс» — «Динамо»

Инцидент произошел в начале первого периода. Женщина заметно пострадала, получив рассечение. Ей была оказана медицинская помощь.

«Получилось так, что неудачно подставил шайбу, но я знаю, что клуб уже позаботился о ней, подарил ей подарок. Можете быть уверены, что мои извинения также будут доставлены в ее адрес. Что касается самой игры, то обидно что не дотерпели, чуть-чуть не получилось. Во втором периоде дали слабину. Как получилось уже так получилось, стараемся отталкиваться от своей игры, анализировать ее и исправляться, чтобы подобного больше не возникало.

Не сказал бы, что я стал играть лучше в этом сезоне. Просто стараюсь играть на команду и не обращать внимания на критику. Но все мы люди, можем погрустить если кто-то недоволен твоей игрой. Главное не сдаваться и идти вперед. Страхуем друг друга от ошибок. Хоккейные матчи для нас и работа, и кайф. О шайбе моей говорить особо нечего, Юдин хорошо выбрасил, а Глухов стянул на себя защитника. Мне оставалось только попасть», — сказал Дыняк.

В текущем сезоне на счету Дыняка 3 (3+0) очка в 12 матчах регулярного чемпионата.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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