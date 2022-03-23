Кудашов ответил на вопрос о своем будущем в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после поражения команды в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:6, 0-4) прокомментировал свое будущее в стане бело-голубых.

— Есть надежда, что вы будете дальше работать?

— Не знаю, есть акционеры, владельцы, они решат. Дай бог.

Кудашов подписал контракт по схеме «1+1» перед началом нынешнего сезона.