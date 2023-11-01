Куда перейдет Жафяров? Live с Зислисом, Шевченко и Шуми Бабаевым — в 12.00

Гостем эфира на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» станет один из главных российских агентов Шуми Бабаев. Ведущие — Михаил Зислис и Алексей Шевченко. Начало — в 12.00 (мск).

Обсудим следующие темы:

— останется ли Жафяров в «Ак Барсе»,

— отношения с «Авангардом»,

— тема отъезда молодых хоккеистов из России,

— первые два месяца Толчинского и Грицюка в СКА,

— может ли Чинахов вернуться в КХЛ.