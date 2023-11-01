«Динамо» Минск — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» на выезде выиграла у минского «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1. На гол Сергея Кузнецова в середине первого периода гости ответили заброшенными шайбами Даниила Аймурзина и Михаила Ильина во втором периоде.

Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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