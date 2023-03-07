Кубок Гагарина: СКА проведет матч с минским «Динамо», «Нефтехимик» — «Ак Барс»
7 марта, во вторник, пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Гагарина. Время начала игр — московское.
Восточная конференция
12.30. «Адмирал» — «Салават Юлаев»
Счет в серии: 2-1.
17.00. «Нефтехимик» — «Ак Барс»
Счет в серии: 1-2.
Западная конференция
19.30. «Динамо» Мн — СКА
Счет в серии: 1-2.
19.30. «Витязь» — «Локомотив»
Счет в серии: 1-2.
Результаты всех матчей плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
Результаты / календарь
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
|7.03
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.03
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -
|7.03
|19:30
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
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