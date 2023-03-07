Кубок Гагарина: СКА проведет матч с минским «Динамо», «Нефтехимик» — «Ак Барс»

7 марта, во вторник, пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Гагарина. Время начала игр — московское.

Восточная конференция

12.30. «Адмирал» — «Салават Юлаев»

Счет в серии: 2-1.

17.00. «Нефтехимик» — «Ак Барс»

Счет в серии: 1-2.

Западная конференция

19.30. «Динамо» Мн — СКА

Счет в серии: 1-2.

19.30. «Витязь» — «Локомотив»

Счет в серии: 1-2.

Результаты всех матчей плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке