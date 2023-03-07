«Локомотив» обыграл «Витязь» во втором овертайме четвертого матча серии
«Витязь» на своем льду проиграл «Локомотиву» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 2:3 2ОТ.
В основное время в составе хозяев голами отметились Ярослав Бусыгин и Скотт Уилсон. За ярославцев шайбы забросили Степан Никулин и Денис Алексеев.
Автором победной шайбы во втором овертайме стал Рушан Рафиков.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Локомотива». Следующий матч между командами пройдет в Ярославле 9 марта. Начало — в 19.30 мск.
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КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 2ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Бусыгин — 1 (Рой), 16:57 — 1:0. Никулин — 1 (бол., Красковский, Полунин), 46:32 — 1:1. Алексеев — 2 (бол., Рафиков), 47:53 — 1:2. Уилсон — 2 (бол., Кара, Волгин), 55:42 — 2:2. Рафиков — 2 (Шалунов), 95:28 — 2:3.
Вратари: Шикин — Исаев.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 49 (18+10+7+14) — 65 (7+14+12+32).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
7 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 4924 зрителя.
Счет в серии: 1-3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|8.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|8.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|8.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -