Кубок Гагарина-2024: пары первого раунда плей-офф КХЛ

В понедельник, 26 февраля, завершается ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.

К этому моменту известны шесть из восьми пар первого раунда плей-офф.

Запад

«Динамо» Москва (1) — «Динамо» Минск (8) — старт серии 1 марта

СКА (2) — «Торпедо» (7) — старт серии 1 марта

«Локомотив» (3) — ЦСКА (6) — старт серии 29 февраля

«Спартак» (4) — «Северсталь» (5) — старт серии 29 февраля

Восток

«Металлург» (1) — «Амур» (8) — старт серии 1 марта

«Авангард» (2) — «Лада» (7) — старт серии 1 марта

«Салават Юлаев» (3) — «Трактор» (6) — старт серии 29 февраля

«Ак Барс» (4) — «Автомобилист» (5) — старт серии 29 февраля

Жирным выделены команды, занявшие итоговые места в своих конференциях.

Первый раунд Кубка Гагарина-2024 пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы.

В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой.

Пары второй группы: первая команда Востока против четвертой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.