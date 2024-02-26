Кубок Гагарина-2024: пары первого раунда плей-офф КХЛ
В понедельник, 26 февраля, завершается ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.
К этому моменту известны шесть из восьми пар первого раунда плей-офф.
Запад
«Динамо» Москва (1) — «Динамо» Минск (8) — старт серии 1 марта
СКА (2) — «Торпедо» (7) — старт серии 1 марта
«Локомотив» (3) — ЦСКА (6) — старт серии 29 февраля
«Спартак» (4) — «Северсталь» (5) — старт серии 29 февраля
Восток
«Металлург» (1) — «Амур» (8) — старт серии 1 марта
«Авангард» (2) — «Лада» (7) — старт серии 1 марта
«Салават Юлаев» (3) — «Трактор» (6) — старт серии 29 февраля
«Ак Барс» (4) — «Автомобилист» (5) — старт серии 29 февраля
Жирным выделены команды, занявшие итоговые места в своих конференциях.
Первый раунд Кубка Гагарина-2024 пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы.
В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой.
Пары второй группы: первая команда Востока против четвертой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|67
|40
|27
|82
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|67
|31
|36
|76
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|67
|21
|46
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|67
|45
|22
|96
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|67
|40
|27
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Куньлунь РС
|67
|24
|43
|54
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
|26.02
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|3 : 1
|26.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|4 : 3
|26.02
|17:00
|
Трактор – Амур
|4 : 3 ОТ
|26.02
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|26.02
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
|26.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Витязь
|- : -
|26.02
|19:30
|
Торпедо – Лада
|- : -
|26.02
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -