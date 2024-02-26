«Торпедо» уступило «Ладе» и продлило серию поражений до семи матчей перед стартом Кубка Гагарина

«Торпедо» на своем льду уступило «Ладе» в заключительном матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:5 ОТ.

За нижегородскую команду в основное время шайбы забросили Орлов Михаил, Даниил Бокун, Олег Ли и Егор Виноградов. У клуба из Тольятти голы забили Данила Моисеев, Донат Стальнов, Егор Бабенко и Алексей Васильков. В овертайме отличился Евгений Калабушкин.

«Торпедо» потерпело седьмое поражение подряд и заняло седьмое место в турнирной таблице Западной конференции (75 очков). Соперник нижегородцев по первому раунду плей-офф КХЛ определится позднее.

«Лада» с 78 очками стала седьмой на «Востоке». В первом раунде Кубка Гагарина тольяттинская команда встретится с «Авангардом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Лада» (Тольятти) — 4:5 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 0:1)

Голы: Орлов — 9 (Белевич), 12:29 — 1:0. Бокун — 4 (Ли, Варлаков), 29:02 — 2:0. Моисеев — 2 (Алтыбармакян, Кугрышев), 33:04 — 2:1. Ли — 3 (Виноградов, Белевич), 38:34 — 3:1. Стальнов — 3 (мен.), 48:31 — 3:2. Виноградов — 4 (бол., Артамонов, Атанасов), 51:26 — 4:2. Бабенко — 2 (Грошев), 51:34 — 4:3. Васильков — 1 (Бородкин, Семин), 58:34 — 4:4. Калабушкин — 1 (Сафин, Солянников), 62:38 — 4:5.

Вратари: Гуска — Трушков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 42 (14+18+9+1) — 24 (8+8+7+1).

Судьи: Белов, Оскирко.

26 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.