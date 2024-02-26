«Торпедо» уступило «Ладе» и продлило серию поражений до семи матчей перед стартом Кубка Гагарина
«Торпедо» на своем льду уступило «Ладе» в заключительном матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:5 ОТ.
За нижегородскую команду в основное время шайбы забросили Орлов Михаил, Даниил Бокун, Олег Ли и Егор Виноградов. У клуба из Тольятти голы забили Данила Моисеев, Донат Стальнов, Егор Бабенко и Алексей Васильков. В овертайме отличился Евгений Калабушкин.
«Торпедо» потерпело седьмое поражение подряд и заняло седьмое место в турнирной таблице Западной конференции (75 очков). Соперник нижегородцев по первому раунду плей-офф КХЛ определится позднее.
«Лада» с 78 очками стала седьмой на «Востоке». В первом раунде Кубка Гагарина тольяттинская команда встретится с «Авангардом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Лада» (Тольятти) — 4:5 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 0:1)
Голы: Орлов — 9 (Белевич), 12:29 — 1:0. Бокун — 4 (Ли, Варлаков), 29:02 — 2:0. Моисеев — 2 (Алтыбармакян, Кугрышев), 33:04 — 2:1. Ли — 3 (Виноградов, Белевич), 38:34 — 3:1. Стальнов — 3 (мен.), 48:31 — 3:2. Виноградов — 4 (бол., Артамонов, Атанасов), 51:26 — 4:2. Бабенко — 2 (Грошев), 51:34 — 4:3. Васильков — 1 (Бородкин, Семин), 58:34 — 4:4. Калабушкин — 1 (Сафин, Солянников), 62:38 — 4:5.
Вратари: Гуска — Трушков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 42 (14+18+9+1) — 24 (8+8+7+1).
Судьи: Белов, Оскирко.
26 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|26.02
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|3 : 1
|26.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|4 : 3
|26.02
|17:00
|
Трактор – Амур
|4 : 3 ОТ
|26.02
|19:00
|
Торпедо – Лада
|4 : 5 ОТ
|26.02
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|4 : 2
|26.02
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|4 : 3 ОТ
|26.02
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|2 : 4
|26.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Витязь
|2 : 1 ОТ